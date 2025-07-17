Дело стрелявших в отдыхающих сочинцев направили на пересмотр

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил представление прокуратуры Краснодарского края и отменил приговор Центрального районного суда Сочи по делу двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба суда в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел летом 2023 года возле сочинского ресторана. Отдыхающие приняли двух мужчин за актеров юмористической программы и попросили сфотографироваться с ними. Это не понравилось сочинцам, которые спровоцировали конфликт. В ходе ссоры один из них выстрелил из травматического оружия в двух человек, причинив им легкие ранения.

Второй участник конфликта ранее отбывал наказание за особо тяжкое преступление и нарушил установленные судом ограничения. При задержании он оказал сопротивление прибывшим на место сотрудникам полиции.

Центральный районный суд Сочи исключил из дела всех потерпевших, кроме одного, и прекратил уголовное преследование за хулиганство, совершенное группой лиц, а также за причинение вреда здоровью. Первого обвиняемого приговорили к одному году трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима за хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия. Второго осудили на 10 месяцев за неоднократное несоблюдение административных ограничений, но с учетом времени под стражей и домашним арестом наказание признали отбытым.

Кассационный суд не согласился с решениями нижестоящей инстанции из-за необоснованного занижения квалификации действий обвиняемых, исключения потерпевших из числа участников инцидента, немотивированного прекращения уголовного преследования и несправедливости назначенного наказания.

Дело направлено на новое рассмотрение в Центральный районный суд Сочи в ином составе.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте суд продлил арест исполняющего обязанности директора Многофункционального депозитарного центра в Сочи до 14 августа 2025 года. Фигурант дела подозревается в хищении 168 млн руб. из сейфовых ячеек.

Мария Удовик