В Лазаревском районе Сочи построят санаторий стоимостью 26 млрд рублей

Администрация города-курорта Сочи выдала ООО «СибСтройИнвест» разрешения на строительство двух объектов капитального строительства в Лазаревском районе. Об этом пишет «РБК Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Компания планирует построить в указанном районе санаторий стоимостью порядка 26 млрд руб. О планах по строительству санатория стало известно в 2023 году. Согласно намерениям ООО «СибСтройИнвест», на земельном участке будут возведены медицинские корпуса площадью 30 тыс. кв. м. Срок реализации назначен на 2023-2027 годы.

Инвестиционные проекты охватывают санаторно-курортную, гостиничную, туристическую, жилищную, потребительскую, спортивную, рекреационную, сельскохозяйственную сферы, а также сферу благоустройства. Пока 25 проектов из 58 уже получили разрешения на реализацию и находятся в различных стадиях строительства. Из них 19 реализуются в санаторно-курортной сфере со сроками завершения в 2025-2028 годах. Остальные 33 проекта проходят этапы подготовки от уточнения земельно-имущественных вопросов и градостроительных регламентов до проектирования и прохождения экспертиз для последующего получения разрешений на строительство.

Мария Удовик