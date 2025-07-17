Участники драки в горах Сочи получили 10 суток ареста

Адлерский районный суд приговорил четверых туристов к 10 суткам административного ареста за участие в массовой драке у канатной дороги в Сочи. Об этом пишет «“КП”-Кубань» со ссылкой на УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 12 июля во время проведения дня открытых дверей одним из курортов, когда стоимость подъемников снизили до 100 руб. вместо обычных 1,8 тыс. руб. Акция привлекла множество отдыхающих, которые с пяти утра занимали очередь к канатке.

К полудню из-за жары и многочасового ожидания в огромной очереди начался конфликт между туристами. Потасовка переросла в массовую драку с участием мужчин и женщин. Один из участников несколько раз ударил девушку, выкрикивая оскорбления. Инцидент попал на видео и распространился в сети.

«Задержаны четыре человека. Зачинщиками потасовки оказались приезжие из Тюмени и Кемеровской области»,— сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По словам полиции, участники конфликта знакомы между собой, но причины конфликта объяснить не смогли.

Нарушителей порядка привлекли к административной ответственности. «Адлерский районный суд назначил каждому из них по 10 суток административного ареста»,— рассказали в пресс-службе УВД по городу.

«Ъ-Сочи» писал, что осенью на курорте группа молодых людей избила 17-летнего подростка, в результате чего полиция задержала 23 участника конфликта. Из них 10 человек привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство и неповиновение полиции.

Мария Удовик