За год спрос на услуги мытья фасадов вырос в два раза в Сочи

Во втором квартале 2025 года в Сочи и других городах Краснодарского края значительно увеличилось число заказов на услуги по клинингу остекления и фасадов. Об этом сказано в исследовании «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

С наступлением летнего сезона в Сочи спрос на услуги мойки фасадов удвоился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Согласно аналитике сервиса «Авито Услуги», исполнители также стали чаще предлагать этот вид работ — количество объявлений выросло на 5%. Средняя стоимость услуги составляет около 5 тыс. руб.

В Краснодаре наибольший рост показала уборка балконов — интерес к ней увеличился в три раза. При этом клинеры стали в два раза чаще предлагать подобные услуги, в среднем по 1 тыс. руб. Мытье окон также сохраняет актуальность: в Новороссийске спрос на него вырос на 21%, а средняя стоимость составила 314 руб.

Дополнительно, в краевом центре на 24% увеличился интерес к аренде клинингового оборудования. В среднем инвентарь сдается по цене около 700 руб.

На фоне общего оживления клинингового рынка во втором квартале 2025 года в России также зафиксирован рост числа вакансий для специалистов по мойке окон. По данным «Авито Работы», наиболее востребованной категорией стали промышленные альпинисты — их ищут на 28% чаще, чем в первом квартале года. Средняя заработная плата таких специалистов достигает 150 тыс. руб. в месяц.

В число регионов с наиболее активным ростом вакансий вошли Москва (+109%), Санкт-Петербург (+78%), Новосибирская область (+53%), Красноярский край (+52%) и Челябинская область (+15%).

Мария Удовик