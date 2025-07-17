Совкомбанк планирует купить платформу продажи полисов «Пампаду»

Сделка Совкомбанка о приобретении платформы «Пампаду» (принадлежит ООО «Страховые партнеры») находится на финальной стадии, сообщил источник «Ъ» на страховом рынке. По словам директора департамента «Страхование» компании «Рексофт» Никиты Евсеенко, вероятно, речь идет о покупке самой компании «Страховые партнеры». Банковская группа не собирается менять менеджмент платформы, рассказал другой собеседник «Ъ».

Размер сделки может составить не менее 1 млрд руб., считает основатель финансового сервиса для агентов «Инссмарт» Артур Коломиец. Такая покупка может иметь позитивный эффект для бизнеса группы, считают эксперты. «"Пампаду" может быть полезна в качестве катализатора привлечения потока клиентов под имущественное страхование, страхование выезжающих за рубеж, каско и ОСАГО»,— рассказал финансовый эксперт Андрей Бархота.

«Пампаду» — платформа для продажи страховых полисов и других финансовых продуктов агентам—физическим лицам. Ей пользуются больше 34 тыс. страховых агентов. С платформой сотрудничают СОГАЗ, «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», ВСК, «Росгосстрах» и «Ренессанс Страхование».

Подробнее о вероятной сделке — в материале «Ъ» «Группа Совкомбанка расширяет агентурную сеть».