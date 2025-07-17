Группа Совкомбанка расширяет агентурную сеть

Для дальнейшего развития страхового бизнеса группа Совкомбанка рассматривает приобретение крупной платформы для страховых агентов «Пампаду». Приобретение позволит группе зарабатывать на комиссиях как собственнику агрегатора, а также на страховании, забирая себе наименее убыточные сегменты. По оценкам экспертов, на приобретение такой платформы придется потратить не менее одного миллиарда рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Группа Совкомбанка собирается приобрести платформу «Пампаду» (принадлежит ООО «Страховые партнеры»), через которую реализуются страховые полисы, рассказали “Ъ” три источника на страховом рынке. По словам одного из собеседников “Ъ”, сделка находится на финальной стадии. «У банковской группы есть амбиции роста в новых каналах, предыдущий штат управленцев "Пампаду" остался на месте — изменений в менеджменте не видно»,— добавляет другой собеседник “Ъ” на страховом рынке. По словам директора департамента «Страхование» компании «Рексофт» Никиты Евсеенко, вероятно, речь идет о покупке компании «Страховые партнеры», которая владеет «Пампаду», таким образом Совкомбанк получает экосистему в агентском канале, с которой агенты уже умеют работать. В Совкомбанке, «Совкомбанк Страховании» и «Пампаду» не ответили на запрос “Ъ”.

Согласно отчетности по МСФО за 2024 год, активы группы Совкомбанка превысили 4 трлн руб., чистая прибыль составила 77 млрд руб. В последние годы группа активно расширяла присутствие на страховом рынке — с 2020 года были приобретены компании «Либерти Страхование», «МетЛайф», «СиВ Лайф», «Инлайф страхование», «Хоум Кредит Страхование». По данным «Эксперт РА», по итогам 2024 года «Совкомбанк страхование жизни» занимала 16-е место по сборам (59,8 млрд руб.), «Совкомбанк Страхование» — 25-е место (22,8 млрд руб.).

«Пампаду» — платформа для продажи страховых полисов и других финансовых продуктов агентам—физическим лицам. Ею пользуются 34,8 тыс. страховых агентов. С платформой сотрудничают такие страховые компании, как СОГАЗ, «АльфаСтрахование», «Ингосстрах», ВСК, «Росгосстрах» и «Ренессанс Страхование». Выручка ООО «Страховые партнеры» по итогам 2024 года составила 931 млн руб., а чистая прибыль — 19 млн руб.

В целом такая покупка может иметь позитивный эффект для бизнеса группы, считают эксперты. «"Пампаду" может быть полезна в качестве катализатора привлечения потока клиентов под имущественное страхование, страхование выезжающих за рубеж, каско и ОСАГО»,— указывает финансовый эксперт Андрей Бархота. При помощи агрегатора компания сможет продавать полисы ОСАГО всем без исключения, зарабатывая на комиссии как собственник агрегатора, а также на страховании, забирая себе наименее убыточные сегменты и отправляя в другие страховые компании не такие привлекательные, поясняет собеседник “Ъ” на страховом рынке. В краткосрочной перспективе (6–12 месяцев) возможно сокращение доли конкурентов на 30–40% за счет увеличения приоритета продуктов «Совкомбанк Страхования» в интерфейсе и возможного перехода части агентов на другие решения, считает господин Евсеенко.

У агентов есть ряд преимуществ по сравнению с другими каналами продаж.

В частности, это снижение зависимости от внешних маркетплейсов и возможность интеграции страховых и банковских продуктов в единую экосистему, говорит господин Евсеенко. Маркетплейсы — это тоже диверсификация каналов продаж и доступ к новой клиентской базе, но там меньше контроля над предложением и финансовыми условиями по сравнению с агентской платформой, которой владеет банк или страховщик, отмечает директор практики Kept по работе с компаниями финансового сектора Владимир Шур.

Как считает основатель финансового сервиса для агентов «Инссмарт» Артур Коломиец, размер сделки может составить не менее 1 млрд руб. Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский указывает, что с 2022 по 2025 год выручка компании выросла в четыре раза, до 931 млн руб., а чистая прибыль остается на невысоком уровне, в связи с этим компанию можно оценить в пределах 1,5 млрд руб. Вместе с тем он отмечает, что Совкомбанк является одним из крупнейших партнеров «Пампаду», что «может привести к формированию существенного дисконта».

Юлия Пославская, Ян Назаренко