Более 600 машин такси проверили в Ленобласти, 30 авто отправили на спецстоянку

Специалисты областной Межведомственной транспортной комиссии проверили свыше 600 машин такси в 47-м регионе, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти. За нарушение правил перевозки пассажиров на спецстоянку поместили около 30 автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Самые частые нарушения: извоз без разрешения, отсутствие сведений о медосмотре водителя и прохождении предрейсового техосмотра машины, нарушения миграционного и трудового законодательства.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что за первые шесть месяцев 2025 года число автомобилей в реестре легковых такси в Петербурге увеличилось на 13% или на 11 192 машины. В общей сложности в базе на сегодняшний день есть информация более чем о 63,5 тыс. транспортных средствах.

Известно, что на первом месте в рейтинге моделей авто, чаще всего использовавшихся в качестве такси, летом текущего года в городе на Неве оказалась Hyundai Solaris.

Андрей Маркелов