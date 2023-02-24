«Если реализовать все проекты генплана — проблема пробок в городе решится»

Глава Краснодара Евгений Наумов рассказал редакции «Ъ-Кубань» о реконструкции кинотеатра «Аврора», развитии улично-дорожной сети, необходимом количестве школ и детских садов, а также проблемах поиска «суперсилы» кубанской столицы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

— Евгений Михайлович, как сегодня обстоят дела с реализацией городских проектов, которые были заявлены вашими предшественниками?

— Если говорить о конкретных примерах, то проект «Семь улиц» продолжать не планируем. Сегодня многое поменялось в части приоритетов, и я не вижу перспектив его реализации.

Что касается реконструкции кинотеатра «Аврора», то, конечно, она будет продолжена. У меня была личная встреча с Сергеем Николаевичем Галицким, в том числе и по этому вопросу. Если вы видели презентацию проекта «Авроры», где есть шесть подземных этажей, то в его реализацию внешние обстоятельства, по понятным причинам, внесли коррективы и поставили точку. Сегодня просто невозможно реализовать этот проект. Я обратился к Сергею Николаевичу с предложением восстановить кинотеатр таким, каким он был раньше, или вернуть его обратно городу, чтобы мы могли изыскивать средства для дальнейшей реконструкции объекта. Сергей Николаевич сказал, что закончить проект «Авроры» для него — дело чести, и он обязательно доведет его до конца. С учетом местоположения «Авроры», сложности нашей улично-дорожной сети и насыщенности этого места транспортом, в случае появления там большого многофункционального центра может случиться транспортный коллапс. Территория идеально подойдет для досуга молодежи. Это огромный козырек, большое внутреннее пространство, где когда-то давно мы ели самую вкусную в Краснодаре пиццу.

— А что касается крупных дорожных проектов: Южный скоростной периметр, Восточный транспортный коридор… Они будут реализованы?

— Все заявленные дорожные проекты будут реализованы. Если мы не будем заниматься транспортом, Краснодар в ближайшее время войдет в Книгу рекордов Гиннеса по пробкам. Основная задача на тот период, который я буду работать главой города,— строительство и расширение дорог. Все те огромные работы, которые сегодня проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», не спасут наш город от пробок. Я также понимаю, что за счет собственных средств Краснодар не решит проблему пробок. Поэтому мы привлечем все возможные федеральные средства и при поддержке краевых властей мы будем строить новые магистрали, новые развязки и пересадим людей на комфортный транспорт.

«Если мы не будем заниматься транспортом, Краснодар в ближайшее время войдет в Книгу рекордов Гиннеса по пробкам»

Южный скоростной периметр — очень большой и сложный проект, который можно будет реализовать только при больших федеральных финансовых вливаниях. Пока он живет только на бумаге, и физически к его проектированию мы не приступали. Он уведет транспорт из центра города через Адыгейскую набережную и Гидрострой к выезду из города в сторону Горячего Ключа и Усть-Лабинска. Главные затраты этого проекта — изъятие земель, потому что свободных коридоров уже нет и для реализации проекта нужно «идти по живому». Тем не менее этот проект, как и многие другие, очень нужен городу.

Если мы откроем генеральный план и посмотрим на улично-дорожную сеть, которая там запроектирована,— она идеальна. И, поверьте мне, транспортная схема в генплане 2020 года примерно на 90–95% совпадает с транспортной схемой генплана десятилетней давности. Очень досадно, что тогда, 10 лет назад, власти не отмежевали и не зарезервировали земельные участки под все транспортные проекты. Теперь перед нами стоит проблема изъятий земель и, соответственно, больших затрат. Но рано или поздно мы к этому придем.

Первая моя встреча, когда я стал главой города, была именно с транспортниками (все-таки я окончил автодорожный факультет, и мне это близко). Я попросил специалистов нашего транспортного департамента поднять ближайшую перспективу строительства и реконструкции дорог — получилось проектов на 130 млрд руб. Если бы у нас было достаточно денег, мы бы их реализовали, и Краснодар бы поехал.

«Транспортная схема в генплане 2020 года примерно на 90–95% совпадает с транспортной схемой генплана десятилетней давности»

Еще один проект — городская электричка, по которой уже подписано соглашение между губернатором и руководством РЖД. На карте это очень хорошее решение связать Новотитаровскую, Динскую, Васюринскую с центром города.

— Какие у вас планы относительно строительства набережной Кубани?

— Реально, что мы можем сейчас сделать (и это без сомнений),— благоустроить часть набережной Кубани от Тургеневского моста до Юбилейного микрорайона. Есть проект, берегоукрепления, пройдена экспертиза, сейчас боремся за деньги на реализацию.

— Когда в Краснодаре появится цивилизованная транспортная система, когда все автобусы будут надлежащего качества, будут двигаться по расписанию, отображаться в мобильных приложениях?

— В ближайшее время мы планируем полностью перевести весь общественный транспорт Краснодара на брутто-контракты. Это снимет все вопросы с управляемостью перевозчиками. Планируется полная трансформация пассажирских перевозок. В контрактах будет прописано все — от внешнего вида водителя до года изготовления подвижного состава. Это низкопольный транспорт, с кондиционерами, не старше двух лет, с безналичной оплатой и прочее. Один маршрут мы уже запустили, сейчас планируем запустить еще один.

В чем прелесть брутто-контракта: перевозчик получает задание осуществлять на маршруте перевозку пассажиров с четко определенным количестве машин, с четко определенным графиком движения и с заданными интервалами времени движения. За это он получает фиксированную и заранее определенную сумму денег. Не важно, сколько людей перевозчик обслужит: один человек будет в автобусе или полная загрузка салона — свои деньги при условии выполнения всех контрактных условий он получит. Плата за проезд, собираемость и прочее — забота городской администрации. Возможно, придется создавать для этого отдельное учреждение. Самое главное, что в этой модели мы получаем принципиально иное качество пассажирских перевозок в городе. Поэтапно, по маршрутам мы будем переходить на брутто-контракты. Сейчас мы плотно ведем об этом диалог с краевым минтрансом. Переход на брутто-контракты, по нашим подсчетам, обойдется городу приблизительно в 1,8 млрд руб. в год.

«Переход на брутто-контракты, по нашим подсчетам, обойдется городу приблизительно в 1,8 млрд руб. в год»

Фото: Маргарита Синкевич

— Как в городе решается вопрос с парковками?

— Сейчас мы работаем над тем, чтобы на улицы Краснодара вернули эвакуаторы, потому что, по моему мнению, без них мы не наведем порядок с хаотично припаркованным транспортом на дорогах города. Пока в головах у наших жителей не будет понимания, что парковка под запрещающими знаками или снятие с машины номеров чреваты эвакуацией и штрафными санкциями, дело с мертвой точки не сдвинется.

Сейчас мы прорабатываем историю со снятыми с машин номерами, чтобы, как это делается в Москве, эвакуаторы забирали такие автомобили по программе «Антитеррор». Планируем выйти на краевую антитеррористическую комиссию с предложением считать авто со снятыми номерами угрозой безопасности. Потому что мы реально не можем знать, что это за объект и что внутри него может находиться.

Кроме того, нам важно сделать в итоге так, чтобы житель Краснодара отказался от поездки на работу на своем личном транспорте, который он сегодня бросает на обочинах дороги, создавая заторы на проезжей части, а выбрал поездку на общественном транспорте. Для этого нужно создать систему, по которой человек выходил бы из дома в конкретное время, зная, что транспорт приходит четко по расписанию, и условно 50 минут в комфортных условиях он совершал путь до своего места работы. Это хорошая альтернатива поездке на личном транспорте, который, возможно, придется забирать со спецстоянки и оплачивать услугу эвакуации и штраф за незаконную парковку. Кроме того, экономический момент: чтобы у человека был выбор, либо оплата минимум 300 руб. за парковку в городе на протяжении рабочего дня, либо поездка на общественном транспорте за то же самое время, но всего за 70 руб. туда и обратно. Но пока не будет альтернативы, не будет результата.

— Доходная часть бюджета Краснодара по итогам января сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года примерно на четверть. Что произошло?

— Сейчас вся страна «просела» по доходной части. Думаю, что это учетная проблема, связанная с введением единого налогового платежа. Все предприятия перешли на новый порядок уплаты налогов. Надеюсь, что все снова сойдется и восстановится очень скоро. Крупные налогоплательщики подтверждают, что и объем отгрузки, и размер отчислений аналогичен прошлогоднему.

Я очень надеюсь, что и дальше городская экономика будет развиваться, и бюджет города не просядет, потому что те обязательства, которые мы на себя взяли в этом году и на ближайшую трехлетку, не исполнить просто нельзя. Иначе придется брать казначейские или банковские кредиты, чего очень бы не хотелось.

Фото: Маргарита Синкевич

А я напомню, что у нас в городе сейчас просто рекордный объем строительства социальных объектов. В этом году мы должны ввести в эксплуатацию 35 соцобъектов. Это 10 школ, 21 детский сад, три крупных спортивных комплекса и поликлиника на 300 мест. Такого не было на моей памяти в городе никогда. У нас даже пока красной атласной ленты нет на такое количество объектов.

А в стройке сейчас находится еще более 60 социальных объектов, это те школы, детсады и прочее, которым мы дали ход, когда массово остановили многоэтажное строительство в 2021 году. Это был не мораторий, это был принципиальный момент, когда застройщикам не выдавалось разрешение на строительство без обеспечения комплексной застройки территории, без параллельного строительства с многоэтажными домами детских садов, школ и иных социальных объектов.

«В стройке сейчас находится еще более 60 социальных объектов, которым мы дали ход, когда массово остановили многоэтажное строительство в 2021 году»

В тот период решение натолкнулось на сопротивление со стороны нашего строительного комплекса, но спустя полгода строителям пришло понимание ситуации и они начали проектировать на застраиваемой территории параллельно с многоквартирными домами социальные объекты.

Три года назад, чтобы выполнить поручение президента о переводе всех школьников на обучение в одну смену, в Краснодаре необходимо было построить порядка 80 школ-тысячников. По факту же сейчас школа на 1100 мест берет себе в обучение в две смены без переуплотнений 2200 учащихся. Сейчас мы понимаем, что нам нужно держать примерно пять лет такой темп ввода школ, как этом году, чтобы мы вышли на нормальный уровень заполняемости образовательных учреждений.

— Где мы найдем столько учителей, чтобы обеспечить кадрами такое количество планируемых к вводу школ?

— Это живой процесс: люди же приезжают в Краснодар, среди них есть учителя. Кроме того, мы инициировал меру социальной поддержки для молодых учителей, в возрасте до 35 лет, в виде ежемесячных выплат по 15 тыс. руб. на аренду жилья. Речь идет не только о молодых специалистах, проживающих в Краснодаре, но и тех учителях, которые захотят переехать в наш город из других городов всей страны. Сейчас ситуация такова: в год из всех наших профильных образовательных учреждений выпускается около 600 человек с педагогическим образованием, но даже если все они останутся в городе и пойдут работать по специальности, мы не закроем даже трети кадрового дефицита в отрасли на этот год.

Еще большие проблемы с медицинским персоналом, а также в отраслях спорта и дополнительного образования. Спорт я имею в виду бесплатный для детей, бюджетный и в шаговой доступности. Это наши кружки, секции и спортивные залы, куда дети могут прийти бесплатно и заниматься, как когда-то занимались мы. Кроме того, в Краснодаре аналогичная проблема со школами искусств, музыкальными школами. В Краснодаре всего 22 музыкальные школы. Подчеркну, что речь идет о бесплатном дополнительном образовании — платного у нас хватает.

— Будет ли разделен Прикубанский внутригородской округ на два или три округа, как это обсуждалось ранее?

— Я для себя еще не дал окончательного ответа по этому вопросу. Необходим тщательный анализ ситуации. Дело в том, что в Прикубанском округе есть Калининская сельская администрация, Березовская сельская администрация, Елизаветинская сельская администрация. Увеличив их штат и дав им полномочия, мы получим полноценную управляемость территорией в большом Прикубанском округе. Это как вариант, потому что, выделив еще один округ, мы получим дополнительную нагрузку на органы госвласти — полиция, налоговая, следственный комитет и прочее. Нужно взвесить все «за» и «против», прежде чем принимать такое решение.

Кроме того, идут разговоры о необходимости включить в черту Краснодара поселок Южный, который территориально уже находится в границах города. Я понимаю, как это сделать, но я не понимаю, как это повлияет на качество жизни и какой эффект от этого получат как жители поселка Южного, так и жители Краснодара. Возможно, есть смысл сделать так, чтобы внутригородские округа и главы этих округов стали более самостоятельными.

— Что делать со стоками в реку Кубань?

— Это достаточно дорогая проблема, но решаемая. Полностью решить ее возможно только тогда, когда реку Кубань включат в национальный проект «Чистая страна». Но мы придем к этому. Волга уже вошла в нацпроект, теперь наша задача сделать так, чтобы в этот нацпроект вошла и Кубань. В городе же эта проблема решается строительством ливневых и очистных сооружений.

— У каждого города есть своя «суперсила». Например, Питер — культурная столица, Иваново — ткацкая столица и так далее. Какая «суперсила» есть у Краснодара?

— На сегодняшний день заманить туристов в Краснодар на выходные довольно просто. Но на более длительный срок — сложнее. Мне кажется, что, как вы говорите, «суперсила» Краснодара — в его географии. Важно создать такие точки притяжения, чтобы по пути на море туристы планировали остановиться в краевом центре на насколько дней: погулять по парку Краснодар, посетить интересные мероприятия, попробовать вкусной и самобытной еды, пройтись по набережной и так далее. Экономика города от этого получит выгоду, поскольку туристы будут оставлять здесь свои деньги.

«Есть мысль — способствовать развитию Краснодара как гастрономической столицы Юга»

Есть мысль — способствовать развитию Краснодара как гастрономической столицы Юга. Есть мысль открывать новые событийные площадки. У нас в городе пустует замечательная территория на месте бывшего авторынка, которая может стать таким местом притяжения. Проект уже есть, его цена — около 350 млн руб. Там можно будет проводить любые мероприятия: гастрономические выставки, фестивали, фейерверки и прочее.

Еще одно место притяжения Краснодара — Карасунские пруды. Это жемчужина нашего города, которую необходимо благоустроить. В настоящее время готовится концепция всей территории этих водоемов. Это будет, в том числе, и место притяжения бизнеса, потому что вода всегда притягивает. Почему сегодня люди едут в Ростов? Это крытый аквапарк, зоопарк и левый берег Дона. Эту конкуренцию мы можем выиграть.

СПРАВКА Евгений Наумов родился в 1980 году в Краснодаре. В 2002 году он с красным дипломом окончил автомобильно-дорожный факультет Кубанского государственного технологического университета. В 2013 году окончил юридический факультет Кубанского государственного университета (КубГУ). В 2004 году начал работать в администрации Краснодара, заняв должность главного специалиста отдела финансирования местного хозяйства департамента финансов. В 2007 году был переведен в департамент архитектуры и градостроительства на должность замначальника отдела инженерных коммуникаций и дорог. Спустя два года он стал замдиректора того же департамента. В сентябре 2010 года господин Наумов назначен замначальника управления по жилищным вопросам, с октября 2013 года стал начальником этого управления. В марте 2015 года стал начальником отдела по работе с гражданами и организациями Прикубанского МФЦ. В конце того же года назначен вице-мэром по вопросам архитектуры и строительства. С января 2017 года занимал должность первого замдиректора ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Краснодарском крае». В октябре 2019 года назначен первым заместителем министра труда и социального развития Краснодарского края. В октябре 2020 года его назначили первым заместителем главы Краснодара, он курировал вопросы архитектуры и строительства. В сентябре-октябре 2021 года был и. о. главы Краснодара после отставки Евгения Первышова. С октября 2021 года занимал пост заместителя главы края. Отвечал за строительную сферу, курировал работу департаментов строительства и архитектуры, госжилинспекции, а также министерства ГО и ЧС Краснодарского края. 9 ноября 2022 года депутаты городской думы Краснодара проголосовали за назначение Евгения Наумова новым главой краевого центра. В его поддержку высказались 40 парламентариев, присутствовавших на заседании. Конкурс по отбору кандидатур на должность мэра Краснодара объявили 26 августа после досрочной отставки Андрея Алексеенко, принятой гордумой 19 августа.

Дмитрий Михеенко

Читайте нас в Telegram