Бронирование отелей в Геленджике увеличилось на 30%

Бронирование отелей в Геленджике выросло на 30% за неделю после объявления о скором открытии аэропорта курорта. Об этом пишет «РИА Новости Недвижимость» со ссылкой на директора Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александра Брагина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В годовом выражении рост бронирований в отелях и гостиницах Геленджика составляет 45%. Число поисковых запросов отелей на курорте возросло в 1,7 раза.

Резких скачков цен в недельном выражении турагрегаторы не отмечают. По словам Александра Брагина, туристы отдают предпочтение более комфортным средствам размещения и чаще выбирают отели четыре-пять звезд. Поэтому средняя стоимость забронированной ночи увеличилась на 35% и составила 8,8 тыс. руб.

Ранее Росавиация сообщила, что закрытый с 2022 года аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов. Как писал «Ъ-Кубань», авиакомпания «Аэрофлот» вводит третий ежедневный рейс между Москвой и Геленджиком с 8 августа по 12 октября из-за высокого спроса на билеты.

Алина Зорина