Центр притяжения

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает об отеле CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul — всем, кто интересуется Востоком и любит путешествия.

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Отель CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul



«Роскошь прошлого, привилегии настоящего, стремительность будущего» — так позиционирует себя отель в центре европейской части исторического Стамбула. Прошлое является предметом гордости, и сотрудники отеля вас обязательно в него посвятят: в конце XIX века в здании отеля был построен особняк для посольства Италии, где проживал посол, потом он был выкуплен султаном Абдул-Хамидом II, преобразован в Министерство иностранных дел Османской империи и лишь затем стал отелем, очевидно устремленным в будущее. Обязательная деталь повествования: вплоть до 1979 года стены отеля принимали многочисленных известных гостей, посещавших Стамбул, например основателя Турецкой Республики Ататюрка или короля Великобритании Эдварда VIII (рассказывают, что у них был совместный роскошный обед).

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Приятная синергия с богатым наследием чувствуется везде: в по-восточному затейливом лобби с мрамором и хрустальными люстрами можно полюбоваться портретами жен султанов, а потом переместиться на последний этаж и оказаться на террасе популярного заведения c современными интерьерами и вдохновляющим видом на Босфор.

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Номерной фонд CVK Park Bosphorus Hotel — это 382 номера площадью от 35 кв. м, включая самый большой президентский люкс в Турции с собственным спа и живописной террасой с видом на Босфор. В отеле есть и 68 современных апартаментов в отдельно стоящем корпусе с укомплектованными кухнями и стиральными машинами, что делает удобным длительное проживание семьям с детьми. Добавим сюда живописные террасы с садом и открытый полноразмерный бассейн: традиционный вопрос «а где купаться?» можно уже не задавать. Удобно расположение и для шопинга: известная площадь, район Таксим и главная пешеходная улица города Истикляль всего в пяти минутах ходьбы.

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В отеле тщательно занимаются вопросами гастрономии: здесь три ресторана и два бара. Флагманский Izaka Terrace — с тем самым знаковым видом на залив и главные достопримечательности города: дворец Топкапы, собор Святой Софии и Голубую мечеть. За кухню Izaka Terrace отвечает шеф-повар Серхат Элисора — лауреат гастрономического конкурса Bocuse d’Or Turkey. Его концепция меню вдохновлена историей Стамбула и отражает актуальные тренды мировой гастрономии: от традиционных мясных кебабов до средиземноморской свежей рыбы и морепродуктов.

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Гордятся тут и открытым в прошлом году рестораном дальневосточной кухни Kumiko Sushi & More с японской классикой в авторской интерпретации шеф-повара. Дизайн ресторана тоже заслуживает внимания — в нем использованы детали искусства кумико — древнего японского ремесла по дереву, где каждая деталь скрепляется между собой без использования гвоздей.

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Стоит заглянуть и в Safira Spa & Fitness — крупнейший оздоровительный и спа-центр Стамбула площадью 8,5 тыс. кв. м. Здесь есть и услуги нутрициолога, и турецкая баня, и уже упомянутый выше бассейн, который имеет стеклянную крышу, что, по сути, делает его доступным к использованию круглогодично. Великолепный век турецкой роскоши, почти как в известном сериале, тут легко понять и прочувствовать.

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Ирина Кириенко