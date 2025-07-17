Турбизнесу Кубани, пострадавшему от разлива мазута, выделят 50 млн рублей

Власти Краснодарского края выделят 50 млн руб. из резервного фонда на субсидии туристическим компаниям и предпринимателям, пострадавшим от разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом говорится в постановлении губернатора региона, опубликованном на сайте администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Финансирование получат компании и индивидуальные предприниматели санаторно-курортной отрасли Краснодарского края. Средства пойдут на возмещение части расходов, вызванных разливом мазута в декабре 2024 года в Керченском проливе.

Бюджетные средства поступят в министерство курортов, туризма и олимпийского наследия края. Ведомство должно разработать и утвердить механизм предоставления субсидий, а также обеспечить их результативное, адресное и целевое использование.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что корпорация МСП начала предоставлять специальное гарантийное обеспечение для малого и среднего бизнеса Анапы и Темрюкского района, пострадавшего от разлива нефтепродуктов. Под гарантийную поддержку подпадают займы до 5 млн руб. от государственных микрофинансовых организаций и банковские кредиты до 50 млн руб.

Алина Зорина