ФСБ задержала двух шпионивших для Украины жителей Мелитополя

ФСБ заявила о задержании в Мелитополе двух агентов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По данным спецслужбы, они собирали информацию о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ. Подозреваемых уже арестовали.

Согласно заявлению Центра общественных связей ФСБ, арестованные — местные жители с гражданством Украины, которые были завербованы через Telegram. Они собирали и передавали кураторам данные о российских войсках «для последующего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов и организации диверсий», утверждают в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела о шпионаже, фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.