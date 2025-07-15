В аэропорту Кольцово таможню прошли более 900 тыс. человек за полгода

Таможня аэропорта Кольцово зафиксировала значительный рост пассажиропотока на международных рейсах. За 6 месяцев через зону таможенного контроля в екатеринбургском аэропорту прошло более 960 тыс. человек, сообщили в уральском таможенном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным таможни, число прибывших в Екатеринбург превысило число вылетевших почти на 13 тыс. человек. Общий вес ввезенного багажа составил 7,3 тыс. т, вывезенного — 6,7 тыс. т. Наиболее популярными направлениями стали Узбекистан, Азербайджан, Турция и ОАЭ.

«Если говорить о нарушениях, то их стало немного больше, чем в прошлом году. В рамках пассажиропотока это небольшие цифры: таможенные правила нарушает один из тыс. туристов»,— сообщил и.о. начальника таможенного поста аэропорт Кольцово Вячеслав Калеганов.

По словам господина Калеганова, наиболее распространенные нарушения связаны с превышением нормы перемещения наличных (попытки провезти валюту почти на 39 млн руб.) и перемещением товаров для коммерческих целей. За полгода таможенники возбудили 723 дела об административных правонарушениях и три уголовных дела.

В 2024 году пассажиропоток аэропорта Кольцово вырос на 9%, достигнув отметки свыше 8 млн человек. Международный поток вырос на 35%, составив более 2,2 млн человек.

Полина Щуцкая