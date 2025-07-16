Главные новости за 16 июля. Кубань, Крым, Адыгея

В Павловском районе при столкновении грузовика Volvo с легковым автомобилем Nissan погибла 6-летняя девочка. Пострадали еще два человека, среди которых девятилетняя девочка.

За минувшие 12 месяцев цены на жилье в апартаментных комплексах на побережье Крыма выросли на 12–15%. Рост цен в проектах с развитой инфраструктурой и управляющей моделью составил за год до 18–20%.

В России впервые выдан сертификат соответствия стандарту «ультра все включено». Обладателем документа стал курортный отель сети «Алеан» — Alean Family Doville, расположенный в Краснодарском крае. Сертификацию провел орган по сертификации «Роскачество — Туризм».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в 2025 году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» на поддержку малого и среднего бизнеса из регионального бюджета направлено 386,5 млн руб.

Запасы воды в водозаборе Горячего Ключа продолжают постепенно увеличивать. Дефицит воды сейчас составляет около 1 тыс. куб. м в сутки.

В Краснодарском крае в июне этого года ввели 502,9 тыс. кв. м — на 27,9% меньше, чем год назад. В период с января по июнь 2025 года в регионе ввели 3,2 млн кв. м жилья, это на 6,1% больше, чем в аналогичный период 2024 года.