Цены на курортную недвижимость в Крыму выросли за год на 12–15%

За минувшие 12 месяцев цены на жилье в апартаментных комплексах на побережье Крыма выросли на 12–15%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила представитель группы компаний «ИнтерСтрой» (один из ведущих застройщиков в Крыму и Севастополе) Людмила Мендрух.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам эксперта, рост цен в проектах с развитой инфраструктурой и управляющей моделью составил за год до 18–20%. «Это следствие не только удорожания стройки, но и стабильно высокого спроса при ограниченном предложении»,— прокомментировала госпожа Мендрух.

Средняя цена квадратного метра в апартаментных комплексах в зоне ЮБК, по данным ГК «ИнтерСтрой», колеблется в пределах 250–420 тыс. руб. за кв. м. В премиальных локациях, таких как Приморский парк или набережная Ялты,— 500–640 тыс. руб. за кв. м, в комфорт-сегменте ближе к Алуште и восточному побережью — 180–400 тыс. руб. за кв. м.

«Высокая ключевая ставка охлаждает рынок массовой ипотеки, но в сегменте курортной недвижимости кредиты изначально играют меньшую роль. Сложные внешнеполитические обстоятельства, наоборот, повысили интерес к Крыму как к внутреннему курорту — для отдыха и инвестиций»,— комментирует Людмила Мендрух.

Она также отмечает, что если раньше курортная недвижимость рассматривалась потенциальными покупателями в основном для собственного отдыха, то сегодня для них — это инвестиции с прогнозируемым высоким доходом. Так, с начала 2025 года, по данным ГК «ИнтерСтрой», спрос на объекты с управляемым сервисом (апарт-комплексы с возможностью сдачи) вырос. Основными покупателями выступили жители крупных городов России, «которых интересует пассивный доход и сохранность средств».

Дмитрий Михеенко