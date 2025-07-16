Ввод жилья в Краснодарском крае за год сократился на 27,9%

В Краснодарском крае в июне этого года ввели 502,9 тыс. кв. м — на 27,9% меньше, чем год назад. В период с января по июнь 2025 года в регионе ввели 3,2 млн кв. м жилья, это на 6,1% больше, чем в аналогичный период 2024 года, сообщает Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ) со ссылкой на данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Снижение в июне 2025 года составило 194,5 тыс. кв. м по сравнению с июнем 2024-го. Отставание от темпов строительства жилья по отношению к предыдущему году наблюдается в регионе третий месяц подряд.

Среди 85 регионов России Краснодарский край занимает второе место по объему ввода жилья за июнь 2025 года. По динамике абсолютного прироста ввода жилья по отношению к аналогичному месяцу прошлого года регион занял 83-е место, а по динамике относительного прироста — 48-е место.

За январь—июнь 2025 года по показателю ввода жилья Кубань занимает второе место среди 85 регионов России. По динамике абсолютного прироста ввода жилья за указанный период регион занял шестое место, а по динамике относительного прироста — 32-е.

Алина Зорина