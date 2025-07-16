В ДТП с грузовиком в Павловском районе Кубани погибла 6-летняя девочка

В Павловском районе при столкновении грузовика Volvo с легковым автомобилем Nissan погибла 6-летняя девочка, еще двое пассажиров получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Инцидент произошел 16 июля около 15:30 на федеральной автодороге «Кавказ». Водитель порожнего тягача Volvo во время обгона врезался в стоящий автомобиль Nissan. Легковой автомобиль оказался на встречной полосе после предыдущего ДТП, случившегося за несколько секунд до этого.

В результате столкновения погибла шестилетняя пассажирка. Пострадали еще два человека, среди которых девятилетняя девочка.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшей аварии.

Кроме того, в Азовском районе также произошло смертельное ДТП с участием 13-летнего мопедиста и автомобиля BMW. Авария случилась 16 июля на дороге Азовское — Стефановка вблизи села Азовское.

За рулем BMW находился 54-летний мужчина. 52-летний пассажир мопеда скончался в районной больнице от полученных травм. Несовершеннолетний водитель доставлен в медицинское учреждение.

Следственные органы проводят проверку для выяснения обстоятельств аварии. На место происшествия выехал межрайонный прокурор Юрий Марасов.

«Ъ-Кубань» писал, что с начала 2025 года на Кубани погибло более 40 детей. 14 из них выпали из окон многоэтажных домов.

Мария Удовик