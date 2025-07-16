На поддержку МСП на Кубани в 2025 году направили 386 млн рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в 2025 году в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» на поддержку малого и среднего бизнеса из регионального бюджета направлено 386,5 млн руб. Об этом он заявил на краевом совещании, посвященном мерам поддержки предпринимательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы региона, в условиях сохраняющейся макроэкономической неопределенности субъекты малого и среднего предпринимательства нуждаются в дополнительной поддержке и инструменты нацпроекта позволяют оказывать им адресную помощь. В числе востребованных мер — займы через региональные фонды развития бизнеса и микрофинансирования по ставкам ниже рыночных, а также образовательные и консультационные услуги, включая наставничество.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что роль МСП в экономике края остается значительной и региональные власти продолжат искать ресурсы для развития предпринимательской инициативы.

Вячеслав Рыжков