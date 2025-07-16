Кубанский отель первым в РФ получил сертификат «ультра все включено»

В России впервые выдан сертификат соответствия стандарту «ультра все включено». Обладателем документа стал курортный отель сети «Алеан» — Alean Family Doville, расположенный в Краснодарском крае. Сертификацию провел орган по сертификации «Роскачество — Туризм», сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В рамках процедуры была проведена комплексная проверка: специалисты оценили меню, режим работы ресторанов, ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков, доступность дополнительных сервисов, включая бассейны, спортивные объекты и детские клубы. Также были организованы интервью с персоналом и гостями объекта.

В «Роскачестве» подчеркнули, что сертификация фиксирует не только соответствие заявленным услугам, но и служит инструментом повышения доверия туристов. По словам руководителя органа по сертификации Александры Шершневой, наличие такого документа — это гарантия того, что отель действительно выполняет обещания, исключая скрытые платежи и снижая риск негативного клиентского опыта.

Вячеслав Рыжков