В Горячем Ключе увеличивают запасы воды в городском водозаборе

Запасы воды в водозаборе Горячего Ключа продолжают постепенно увеличивать. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Этой ночью специалисты наполняли насосные станции и накопительные емкости в горной местности. Дефицит воды сейчас составляет около 1 тыс. куб. м в сутки. Из-за этого третью, четвертую и Очаковскую линии отключили до 18:00.

Продолжается подвоз воды. Жители города могут подать заявки в ЕДДС.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что запас воды на водозаборе в Горячем Ключе увеличен до 1,8 тыс. кубометров. Глава муниципалитета Сергей Белопольский призвал жителей районов со стабильной подачей водоснабжения расходовать ресурсы экономно.

Алина Зорина