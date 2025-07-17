Россияне стали чаще покупать премиальную азиатскую косметику

Российские потребители стали чаще покупать премиальную азиатскую косметику, сокращая спрос на массмаркет. В «Лэтуаль» продажи азиатских брендов в штуках упали вдвое в первом полугодии 2025 года, но средний чек вырос на 8,3%, до 1,3 тыс. руб. Об этом «Ъ» сообщили в компании. В «Золотом яблоке» средний чек увеличился до 1,5 тыс. руб.

Наибольший интерес сохраняется к корейским брендам благодаря инновационным формулам и уходу западных конкурентов. Экспорт косметики из Южной Кореи в РФ вырос на 11%, до $208,2 млн. Однако в самой Корее рынок переживает кризис: в 2024 году закрылось 9 тыс. магазинов.

В России растет спрос на «умный» уход с клиническим эффектом — тренд, известный как skip care. Медианная цена косметики в офлайне выросла на 10%, до 390 руб., а в онлайне — на 12%, до 419 руб. Премиум-сеть «Иль де Ботэ» зафиксировала рост среднего чека на 15%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Дешевые маски оказались не к лицу»