Ростов вошел в топ-5 городов с самой высокой суммой доходов для счастья

Донская столица заняла четвертое место в рейтинге российских городов-миллионников по сумме ежемесячного дохода, необходимого для счастья. Больший доход требуется только жителям Москвы, Владивостока и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Согласно аналитическим данным, ростовчанам для ощущения счастья требуется 260 тыс. руб. в месяц, тогда как для москвичей цена счастья составляет 290 тыс. руб. По сравнению с 2024 годом сумма для счастливой жизни в стране выросла на 3%, а за последнее десять лет — на 47%.

Наибольший рост запросов на высокие доходы зафиксирован в Санкт-Петербурге, Рязани и Кемерово — на 10% больше, чем годом ранее. В список городов с самыми низкими запросами вошли Киров (204 тыс. рублей), Ульяновск, Липецк и Ижевск (по 214 тыс. руб.).

Средний показатель по России составляет 257 тыс. руб. для лиц старше 18 лет.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что вдонской столице среднемесячнаязарплатавыросла на 20,4% в 2024 году.

Наталья Белоштейн