Доходы бюджета Ростова-на-Дону выросли в 2,5 раза за пять лет

Доходы бюджета Ростова-на-Дону за период с 2020 по 2025 годы выросли с 26,3 до 64,9 млрд руб. Об этом сообщил председатель комиссии по бюджету, местным налогам и сборам, муниципальной собственности городской Думы Игорь Климов при подведении итогов работы за пятилетний период.

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По словам Игоря Климова, высокая динамика бюджета обусловлена значительным увеличением поступления налогов и субсидий, что позволило направить дополнительные средства на все сферы жизнедеятельности города.

Власти Ростова работают над снижением муниципального долга — на 1 января 2025 года внутренний муниципальный долг составлял 3,7 млрд руб., а к 1 июня сократился до 2,4 млрд. руб.

Вместе с растущими доходами выросли и бюджетные расходы. При этом бюджет донской столицы сохраняет социальную направленность — ежегодно на социальную сферу выделяется около 38 млрд руб.

Траты городской казны на образование увеличились по сравнению с 2020 годом в 1,9 раза, на развитие спорта — в 2 раза. На ЖКХ и благоустройство рост расходов составил 2,2 раза, а на дороги — 2,3 раза.

На характер расходов бюджета за пять лет значительно повлияли пандемия коронавируса и начало специальной военной операции. В период пандемии депутаты приняли решения о закупке медицинского оборудования и увеличении выплат медицинскому персоналу.

В период проведения специальной военной операции основные решения были связаны с предоставлением мер поддержки участникам СВО и членам их семей. Такими мерами стали отмена уплаты земельного налога, отмена платы за присмотр в детских садах и школах, предоставление бесплатного питания для школьников.

В 2024 году среди крупных бюджетных трат — закупка новой коммунальной техники (544 млн руб.), ликвидация свалок (442,2 млн руб.), приобретение трех зданий для размещения детских садов на 520 мест (892,2 млн руб.), начало капитального ремонта школ № 92 и 101 (939,3 млн руб.), открытие двух новых футбольных полей на Гребном канале Дон (51,9 млн руб.).

Игорь Климов отметил, что за пять лет на 14 млрд руб. выросли налоговые доходы города.

«Это тоже результат взвешенных решений, принятых депутатами, чтобы поддержать малый и средний бизнес, увеличить инвестиционную привлекательность города»,— сказал он.

В период пандемии различные льготы получили 15,5 тыс. ростовских предпринимателей. В настоящее время для организаций и ИП, которые трудоустраивают несовершеннолетних подростков, и организаций, работающих в сфере обрабатывающих производств, введена льгота 50% по налогу на землю.

От уплаты земельного налога были освобождены собственники торговых и торгово-развлекательных центров, собственники гостиниц. В различных отраслях экономики была снижена ставка единого налога на вмененный доход.

По словам члена комиссии по бюджету Сергея Смирнова, успешное взаимодействие городской администрации, депутатского корпуса и бизнеса дало рост еще одного показателя — налоги на доходы физических лиц выросли до 16,6 млрд руб. 2024 год депутаты оценили как лучший год по налоговым поступлениям в бюджет.

С начала 2025 года в Ростове-на-Дону действует туристический налог для постояльцев гостиниц и хостелов — 1% от суточной стоимости, но не менее 100 руб. Городская казна планирует пополняться таким образом как минимум на 99 млн рублей ежегодно.

Штрафы за неоплаченную парковку, также введенные решением городской думы, стали источником дохода — все они поступают в бюджет и расходуются на нужды Ростова-на-Дону. Так же, как и плата за компенсационное озеленение.

«В целом итоги работы комиссии за отчетный период можно охарактеризовать ростом бюджета и беспрецедентным высоким ростом собственных доходов, сохранением в полном объеме и увеличением социальных обязательств перед гражданами», — заключил Игорь Климов.

Тат Гаспарян