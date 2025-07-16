НЭВЗ внедрил 507 предложений по улучшению производства в 2025 году

Сотрудники Новочеркасского электровозостроительного завода в первом полугодии 2025 года подали 515 рационализаторских предложений и инициатив по улучшению, внедрение которых принесло экономический эффект в размере 1,7 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», с января по июнь 2025 года работники завода, входящего в состав АО «ТМХ», подали семь рационализаторских предложений и 508 предложений по улучшению. Внедрено 507 инициатив, включая поданные ранее.

К примеру, предложение контролера качества Людмилы Гордеевой по изменению конструкции тамбура для электровозов семейства «Ермак» позволило сократить время изготовления узла и снизить затраты на материал.

«Наибольшую востребованность имеют предложения по улучшению, поскольку они отличаются простотой реализации и при этом существенно оптимизируют производственные процессы»,— пояснили в пресс-службе завода.

Валентина Любашенко