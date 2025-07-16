Арест экс-главе Новочеркасска Юрию Лысенко продлили до 12 августа
Суд продлил арест бывшему главе Новочеркасска Юрию Лысенко на один месяц, до 12 августа. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представителя объединенной пресс-службы судов региона.
Фото: пресс-службы гордумы Новочеркасска
Против Лысенко возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере).
Юрий Лысенко был задержан 13 мая по подозрению в получении взятки. По версии следствия, в 2024 году градоначальник при посредничестве своего подчиненного получил от застройщика взятку в виде земельного участка и услуг по возведению на нем жилого дома.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения чиновнику в заключении под стражу до 13 июля. Господин Лысенко планировал обжаловать меру пресечения.