В Ростовской области поголовье свиней снизилось на 6,9% в 2025 году

В Ростовской области поголовье свиней в 2025 году снизилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достигло 304,9 тыс. голов. Об этом, «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным, предоставленным «Ъ-Ростов», в регионе поголовье свиней содержится: 218,4 тыс. голов в крупных сельхозпредприятиях, 4,1 тыс. голов в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 91,6 тыс. голов содержит население. В Ростовской области выращивают несколько пород свиней, выведенных с учетом климатических и кормовых особенностей региона. Среди них — «Крупная белая», «Северокавказская» и «Донская».

В число крупных донских предприятий, занимающихся переработкой свинины входят: ООО «Вепоз-Торговый Дом» (Ростов-на-Дону), ООО «Ростовский бекон» (Каменский район), ООО «Донская мясная компания» (Батайск), ОАО «Мясокомбинат „Новочеркасский“» (Новочеркасск).

По информации Росстата, в первом квартале 2025 года свиноводческие хозяйства снизили объемы производства на 18% и составили 9,7 тыс. т. Эксперты прогнозируют рост себестоимости производства свинины минимум на 20-25% в 2025 году из-за подорожания кормов и других затрат.

Валентина Любашенко