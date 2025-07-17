«Моторинвест» вложил около 1 млрд руб. в модернизацию производства

В модернизацию производства электромобилей и гибридов Evolute и Voyah было вложено около 1 млрд руб. Об этом рассказал в интервью «Ъ» управляющий партнер «Моторинвеста» Андрей Резников. Среди обновлений он отметил реконструкцию цеха окраски и увеличение автоматизации.

«Не позднее первого квартала 2026 года все модели Evolute и Voyah будут производиться по циклам сварки, окраски и мелкоузловой сборки»,— рассказал господин Резников.

Первой моделью, которую будут производить по этому циклу, станет Evolute i-SPACE, уточнил глава «Моторинвеста». При этом окрасочное производство рассчитано примерно на 100 тыс. машин. На грядущие три-пять лет, убежден господин Резников, производственных мощностей компании хватит.

Подробности читайте в интервью «Ъ», который выйдет в газете и на сайте позднее.