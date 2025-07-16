Суд арестовал сына главы азербайджанской диаспоры на Урале Мутвалы Шыхлински

Ленинский районный суд Екатеринбурга в закрытом режиме избрал меру пресечения для адвоката Мутвалы Шыхлински — сына председателя СООНКО «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлински и отправил его в СИЗО до 14 сентября. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мутвалы Шыхлински

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Мутвалы Шыхлински

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам источника «Ъ-Урал», поводом для ареста стало то, что при задержании в начале июля Шахина Шыхлински он сбил на своем автомобиле сотрудника правоохранительных органов и причинил ему телесные повреждения. Второй собеседник отметил, что силовик «получил серьезные травмы».

Мутвалы Шыхлински во время заседания заявил, что случайно сбил сотрудника правоохранительных органов и сожалеет о случившемся. Он настаивал на проведении заседания в открытом режиме, однако суд его ходатайство отклонил. Процесс по избранию меры пресечения начался с задержкой в три часа.

Напомним, в начале июля силовики задержали Шахина Шыхлински, когда он вместе с сыном ехал к ТЦ «Баку Плаза». Он был задержан в качестве свидетеля по уголовному делу этнической группировки, члены которой обвиняются в убийствах и покушениях. Собеседники «Ъ-Урал» не исключают, что силовики могут считать Шахина Шыхлински лидером этнической группировки.

Сам Мутвалы Шыхлински ранее пояснял «Ъ-Урал», что находился «в шоковом состоянии», так как при задержании правоохранители разбили окна его автомобиля и направили пистолеты на него и его отца. «Я неумышленно поехал назад, и в этот момент был справа, как мне позже стало известно, сотрудник правоохранительных органов, которого дверь оттолкнула, и он из-за этого упал…»,— сообщал господин Шыхлински.

Мария Шараева