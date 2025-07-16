Главные новости за 16 июля. Сочи

Курорт «Красная Поляна» временно остановил работу девяти канатных дорог из-за приближающегося грозового фронта. Для удобства гостей курорта между отметками 960 и 540 м курсирует бесплатный трансфер.

Спрос на долгосрочную аренду квартир в Сочи увеличился на 9% по итогам июня 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Цены снизились на 3%.

Метеорологи предупредили о комплексе неблагоприятных погодных явлений в Сочи на 16–17 июля. На участке Магри — Веселое ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15–18 м/с.

Спрос на подержанные автомобили в Сочи за год увеличился на 10%, при этом цены выросли на 5% во всех сегментах. Чаще в Сочи продаются автомобили, привезенные из других регионов.

Директором департамента городского хозяйства администрации Сочи назначен Сергей Косинков. Ранее этот пост занимал Евгений Шелковников.

Отдел полиции Адлерского района УВД по Сочи возбудил уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). В селе Нижняя Шиловка Адлерского района граждане обнаружили возле мусорных баков погибшее животное с перемотанными скотчем лапами и мордой.