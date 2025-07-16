В Сочи возбудили дело после обнаружения мертвой собаки с перемотанными лапами

Отдел полиции Адлерского района УВД по Сочи возбудил уголовное дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными) после обнаружения убитой собаки на свалке в селе Нижняя Шиловка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Во вторник, 15 июля, в ходе мониторинга интернета сотрудники правоохранительных органов выявили публикацию о возможном факте жестокого обращения с собакой. В селе Нижняя Шиловка Адлерского района граждане обнаружили возле мусорных баков погибшее животное с перемотанными скотчем лапами и мордой.

«Ъ-Сочи» писал, что Краснодарский краевой суд увеличил срок наказания для двух жителей Сочи, осужденных за жестокое обращение с животными, с одного до трех лет лишения свободы в колонии-поселении. Инцидент произошел 16 сентября 2022 года, когда фигуранты дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подвесили собаку на дереве на глазах у детей.

Мария Удовик