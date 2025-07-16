Метеорологи предупредили о сильных ливнях и граде в Сочи

Метеорологи предупредили о комплексе неблагоприятных погодных явлений в Сочи на 16–17 июля. На участке Магри — Веселое ожидаются сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 15–18 м/с, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Синоптики прогнозируют резкие подъемы уровней воды на реках, на малых водотоках местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема. Также существует опасность формирования смерчей над морем.

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина городские службы переведены в усиленный режим работы.

Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации следует звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Метеорологические службы также объявили о высокой пожароопасности четвертого класса в лесной зоне Лазаревского района Сочи на 16 июля 2025 года, обусловленной жаркой и сухой погодой. В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями на курорте усиливается контроль за соблюдением норм пожарной безопасности. Власти ввели запрет на разведение костров, сжигание сухой растительности и бытовых отходов. Ситуация находится под контролем оперативного штаба города.

Начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Краснодарского ЦГМС Светлана Попова отметила, что текущие температурные значения в регионе превышают сезонные нормы. Сейчас абсолютный максимум температуры в этом году не зафиксирован, однако эксперты сообщают, что в ближайшие дни температура может достигнуть +41 градуса, что близко к рекордным показателям 2021 года.

Мария Удовик