Несколько канатных дорог на Красной Поляне приостановили работу из-за грозы

Курорт «Красная Поляна» временно остановил работу девяти канатных дорог из-за приближающегося грозового фронта. Об этом сообщили в Telegram-канале горнолыжного курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

Для посетителей временно недоступны канатные дороги «Аибга», «Черная пирамида», «Вершина», «Реликтовый лес», «Красная поляна», «Восточный лес», «Старт чемпиона», «Водопад Поликаря» и «Снежная Звезда».

Для удобства гостей курорта между отметками 960 и 540 м курсирует бесплатный трансфер. Спуститься на Поляну 540 можно на автобусе, который останавливается на площади Сбербанка у эскалатора.

Администрация курорта напоминает посетителям, что при первых признаках непогоды следует немедленно покинуть открытые участки, горные хребты, вершины и склоны. Запрещено укрываться под одинокими деревьями, металлическими конструкциями и линиями электропередачи. Необходимо держаться подальше от воды и ручьев.

Если туристы находятся на маршруте, рекомендуется выбрать низкое место, присесть, держа ноги вместе, и избегать лежания на земле. Электронные устройства следует отключить и убрать подальше от себя.

Для грозовой погоды курорт рекомендует использовать влагозащитную куртку и обувь. Одежду лучше надевать слоями: термобелье, флиска, легкая ветровка, чтобы быстро менять комплектацию в зависимости от погоды. Следует избегать металлических аксессуаров и зонтов, а рюкзак должен быть защищен чехлом от дождя.

При первых признаках грозы администрация призывает возвращаться на базу или обращаться за помощью к сотрудникам курорта. Справочная информация доступна по телефону 8 800 550 20 20.

Мария Удовик