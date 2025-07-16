За июнь спрос на долгосрочную аренду квартир в Сочи вырос на 9%

Спрос на долгосрочную аренду квартир в Сочи увеличился на 9% по итогам июня 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сказано в исследовании «Авито.Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предложение квартир для долгосрочной аренды в России выросло на 32% по сравнению с июнем 2024 года, при этом спрос увеличился на 4%, а цены снизились на 3%.

Выбор доступных для долгосрочной аренды квартир год к году увеличился в 41 из 42 городов исследования. Наиболее заметная динамика зафиксирована в Липецке (84%), Воронеже (77%), Томске (72%), Челябинске (69%), Краснодаре (67%), Волгограде (63%) и Сочи (62%). В Санкт-Петербурге предложение выросло на 19%, в Москве — на 17%.

На рынке преобладают однокомнатные квартиры (46% от всех предложений) и двухкомнатные (30%). Доля студий составляет 14%, трехкомнатных квартир — 9%, объектов с четырьмя комнатами и более — 1%.

Интерес к объектам увеличился в 31 из 42 городов. Самый большой рост спроса отмечен во Владивостоке (33%), Барнауле (26%), Челябинске (18%), Улан-Удэ и Хабаровске (по 13%), Красноярске (12%). В Сочи спрос вырос на 9%, включая рост интереса к однокомнатным квартирам (20%) и студиям (12%).

Цены на долгосрочную аренду квартир с начала года снизились на 3%. В Туле и Улан-Удэ снять жилье стало на 14% дешевле, в Москве — на 13%, в Екатеринбурге, Краснодаре и Владивостоке — на 11%. В целом цены снизились в 23 из 42 городов.

Дешевле всего снять квартиру в июне было в Брянске (19 тыс. руб. в месяц), Кирове (20 тыс. руб.), Ульяновске (22 тыс. руб.). Самые высокие цены зафиксированы в Москве (70 тыс. руб. в месяц), Сочи (65 тыс. руб.), Хабаровске (45 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (43 тыс. руб.) и Калининграде (40 тыс. руб.).

Мария Удовик