За год спрос на подержанные автомобили в Сочи вырос на 10%

Спрос на подержанные автомобили в Сочи за год увеличился на 10%, при этом цены выросли на 5% во всех сегментах. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в портале Cars.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Наиболее востребованными марками и моделями подержанных машин в городе стали Toyota Land Cruiser, BMW 5 серии, Mercedes-Benz E-класса, Hyundai Solaris и Kia Rio. Структура спроса изменилась незначительно по сравнению с прошлым годом — популярность кроссоверов и внедорожников осталась высокой, тогда как интерес к седанам и хэтчбекам несколько снизился.

Рост спроса связан с увеличением числа покупателей, стремящихся приобрести автомобиль по доступной цене непосредственно в регионе. Повышение цен затронуло все сегменты, включая кроссоверы, седаны и хэтчбеки.

Чаще в Сочи продаются автомобили, привезенные из других регионов. Местные машины также пользуются спросом, особенно если они находятся в хорошем состоянии.

Эксперты отмечают рост интереса к автомобилям с пробегом, купленным у официальных дилеров — trade-in и сертифицированные авто. Это связано с тем, что такие машины проходят проверку и имеют гарантию, что делает их более привлекательными для покупателей, считают эксперты портала.

В последние годы наблюдается рост спроса на недорогие автомобили до 1 млн рублей. Это связано с увеличением числа покупателей, которые ищут доступные по цене машины.

Традиционно спрос на подержанные авто в Сочи выше весной и в летние месяцы, когда начинается туристический поток.

Рынок подержанных автомобилей в Сочи стал более конкурентным. Увеличилось количество предложений, что привело к торможению роста цен и улучшению условий для покупателей.

Мария Удовик