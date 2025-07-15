Рост цен на курортную недвижимость в Крыму с начала года составил от 20 до 50%, сообщили «Ъ-Кубань» в консалтинговой компании Macon. Наибольший рост цен (50% год к году) зафиксирован в Евпатории, где средняя стоимость «квадрата» сегодня составляет 289 тыс. руб., по ЮБК цены за год выросли в пределах 20% (Ялта — 419 тыс. руб., Алушта — 333 тыс. руб.). О трендах на рынке курортной недвижимости Крыма, портрете покупателя квадратных метров на полуострове и перспективах развития отрасли «Кубань.Review» рассказала представитель группы компаний «ИнтерСтрой» (один из ведущих застройщиков в Крыму и Севастополе) Людмила Мендрух.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Мы наблюдаем интересную трансформацию спроса: если раньше курортная недвижимость рассматривалась в основном как способ отдыха, то сегодня — это инвестиционный инструмент с прогнозируемым доходом. С начала 2025 года спрос на объекты с управляемым сервисом, в частности апарт-комплексы с возможностью сдачи, вырос. Основной покупатель — не "сезонный турист", а осознанный инвестор: это жители крупных городов России, которых интересует пассивный доход и сохранность средств.

Геополитика и высокая ставка Центробанка, безусловно, оказывают влияние на рынок, но не прямолинейное. Высокая ключевая ставка охлаждает рынок массовой ипотеки, но в сегменте курортной недвижимости кредиты изначально играют меньшую роль. Сложные внешнеполитические обстоятельства, наоборот, повысили интерес к Крыму как к внутреннему курорту — для отдыха и инвестиций.

Средняя цена квадратного метра в апартаментных комплексах в зоне ЮБК колеблется в пределах 250–420 тыс. руб. за кв. м. В премиальных локациях, таких как Приморский парк или набережная Ялты, стоимость может достигать 500–640 тыс. руб. за кв. м. В комфорт-сегменте ближе к Алуште и восточному побережью — это диапазон 180–400 тыс. руб. за кв. м.

За последние 12 месяцев цены показали уверенный рост на уровне 12–15%, при этом в проектах с развитой инфраструктурой и управляющей моделью рост был более динамичным — до 18–20%. Это следствие не только удорожания стройки, но и стабильно высокого спроса при ограниченном предложении.

В ближайшие годы мы видим Крым как будущий центр курортной недвижимости международного уровня, с грамотным зонированием, инвестиционной привлекательностью и сезонной универсальностью. Уже сейчас спрос формируется не только летом — растет интерес к объектам с круглогодичной эксплуатацией, например, апарт-отели с управляющей компанией.

Также на подъеме сегмент управляемых апартаментов с гарантированным доходом и единым стандартом сервиса. В этом случае Крым сможет стать флагманом инвестиций в курортную недвижимость, особенно для тех, кто ранее ориентировался на зарубежные рынки».