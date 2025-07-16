Суд арестовал 50% долей «Рижского хлеба», принадлежавших гражданину Латвии

Родниковский районный суд Ивановской области арестовал 50% ООО «Рижский хлеб» (ТОВ «Рижський хлiб») в качестве меры предварительной защиты. Доли принадлежали гражданину Латвии Нормунду Бомису. Решение связано с требованием Генпрокуратуры признать экстремистским и запретить в России объединение хлебопеков, финансирующих ВСУ.

По данным надзорного ведомства, в объединение также входит гражданка Украины Татьяна Приходько. Помимо них, ответчиками по делу выступают «Рижский хлеб» (зарегистрирован в Чернигове), киевское ООО «Хлебный гурман» (ТОВ «Хлiбний гурман»), а также латвийские ООО Lielezers и фонд Ziedot.lv. Генпрокурата считает, что организация имеет «ярковыраженный антироссийский характер».

В частности, господин Бомис после начала спецоперации осудил действия ВС РФ. С госпожой Приходько они финансируют украинский нацбатальон «Азов» (признан террористическим в России и запрещен). С 2023-2025 год они через Ziedot.lv пожертвовали более $36,8 тыс. на оружие и боеприпасы для батальона. Основным источником дохода для этого были принадлежащие латышу доли «Рижского хлеба».

О требовании Генпрокуратуры изъять доли «Рижского хлеба» «Ъ» сообщил накануне. Стоимость активов оценивают в 1,5 млрд руб. После начала спецоперации Нормунд Бомис потребовал у совладельца компании — россиянина Сергея Сиренко — остановить работу компании, продать активы и вывести полученные деньги за рубеж.

Подробнее — в материале «Ъ» «По хлебам их воздастся им».

Никита Черненко