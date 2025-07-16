Бывший ефрейтор получил 23 года за продажу секретных данных ВСУ

Во 2-ом Западном окружном военном суде приговорили к 23 годам строгого режима бывшего механика по ремонту БПЛА армии России ефрейтора Антона Хожаева. Он отправлял ВСУ секретную информацию о ВС РФ. Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме. Ему также назначили штраф в 590 тыс. руб., сообщил корреспондент «Ъ».

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Экс-ефрейтора признали виновным в попытках госизмены и вступления в террористическую организацию, дезертирстве и отмывании денег. Суд установил факт госизмены в виде перехода на сторону противника.

Бывший военнослужащий продавал ВСУ фотографии с российской военной техникой, складами продовольствия и боеприпасов. За это он получил он украинских спецслужб $30 и $50. Он отправлял списки личного состава воинских подразделений и готовился вступить в легион «Свобода России» (организация признана террористической в России и запрещена). Для этого он под предлогом увольнения уехал из части, купил военное обмундирование и поехал на границу с Украиной.

Гособвинение просило назначить подсудимому 24 года лишения свободы. Сам Хожаев признал фактическую сторону дела, но не считает себя виновным. Во время выступления в суде он заявил, что прокурор не доказал его вину, а наоборот оправдал. По его мнению, его действия нужно квалифицировать не как измену, а помощь Родине.

Никита Черненко