Бывшему ефрейтору запросили 24 года за продажу ВСУ секретных данных

Во 2-ом Западном окружном военном суде пришли прения по делу бывшего ефрейтора армии России Антона Хожаева. Его обвиняют в продаже стратегически важной информации вооруженным силам Украины. Прокурор попросил приговорить мужчину к 24 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

Антон Хожаев отрицает свою вину. Он признает, что совершал действия, которые легли в основу уголовного дела, но не считает их преступлениями. Заседание, на котором выступит сторона защиты, назначили на 16 июля. Подсудимый отказался участвовать в прениях и выступит только с последним словом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, господин Хожаев продал ВСУ фотографии с российской техникой и складами. За это украинские спецслужбы перевели на его счет $30 и $50. Бывший ефрейтор готовился вступить в легион «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена). Для этого он купил военное обмундирование, заполнил анкету и поехал на границу с Украиной.

Дело рассматривают по статьям о госизмене, дезертирстве и попытке участия в террористической организации. Подсудимому также вменяют проведение финансовых операций для совершения преступления. По совокупности бывшему военнослужащему грозит вплоть до пожизненного заключения.

Никита Черненко