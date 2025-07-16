Новая гастрономическая гавань Турции

На карте притягательных направлений Турции появилась новая точка, которую положительно невозможно обойти вниманием. В уединенной бухте, куда можно добраться по воде из Гечека, открылся Miori — гастрономический островок на границе кулинарного искусства и прибрежной неги. И если Miori — это про вкус, ритуалы и эстетику, то барная составляющая Riva Lounge — про легкость, коктейли и вечерние огни на мерцающей глади Эгейского моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Проект, расположенный в Гечеке, на полпути между Бодрумом и Фетхие, представляет собой не просто альянс ресторанов, а концепцию жизни, в которой есть место и раннему кофе в халате у воды, и звездным вечерам под джаз и морской бриз. Miori построен на кулинарной концепции, где каждая зона — отдельная вселенная. Шесть гастрономических пространств создают маршрут по глобальной кухне.

Miori by the Sea — место, где главными героями становятся свежие эгейские продукты: морепродукты, овощи и травы с местных рынков и фермерских хозяйств. Блюда подаются в минималистичной эстетике, чтобы подчеркнуть натуральный вкус каждого ингредиента.

Isabel’s — уголок непринужденности, где можно насладиться классикой итальянской кухни и блюдами на компанию. Пицца с хрустящей корочкой, домашние пасты, например, в сырной головке или с трюфелем, ароматные сыры — все для дружеского застолья.

Oko — суши-бар, который переносит гостей в традиционный японский мир с изящным оформлением и тщательной работой шефа. Здесь каждое блюдо — это сочетание текстур и свежести, от классических суши до авторских роллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 9

The Bakery — ремесленная пекарня и кофейня, где выпекают хлеб по старинным рецептам и готовят кофе, способный стать началом любого идеального утра. Здесь можно попробовать свежую выпечку, пирожные и ароматный эспрессо.

The Kitchen — пространство для легких дневных закусок и вечернего спикизи-бара. Днем место предлагает салаты, супы и блюда на скорую руку, а вечером превращается в уютный бар с авторскими коктейлями и небольшими закусками.

Наконец, Riva Lounge — отдельный проект и точка вечернего притяжения. Бар расположен на скалистом берегу, где коктейли сочетаются со светом заката и живой музыкой.

Это седьмой Riva Lounge в мире (другие локации — Венеция, Сардиния, Марбелья и пр.) и первый в Турции.

Вечер открытия прошел с блеском: живые выступления Solange, SinCasa и Yakuza, авторские коктейли и публика, где смешались персонажи из мира моды, бизнеса и политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 5

Гастрономический остров Miori нельзя назвать просто ресторанным — это пространство состояний. Утром — дыхание моря, кофе и полная релаксация. Днем — тень деревьев, легкие блюда и неспешные беседы. Вечером — закат, гастрономия и музыка. Ночью — огни свечей и разговоры под звездами. Каждое мгновение тут подчинено ситуациям, в которых важны детали: льняная скатерть, бокал, тишина...

До Miori добираются на катере. Этот путь сам по себе уже настраивает на нужную волну: когда исчезает мобильная связь и остается только море, горизонт и предвкушение. Бухта Бедри Рахми названа в честь турецкого поэта, художника и писателя и считается одной из самых живописных в округе — она пленяет запахом сосен, тишиной и сине-зеленым морем. Здесь время не просто замедляется — оно становится осознанным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Miori — первая гастрономическая дестинация Турции в полном смысле этого слова. Она — не просто про еду, а про образ жизни, где гастрономия, эстетика, общение и природа соединяются в точке летней гармонии. Не рай, конечно, но что-то близкое.

Ольга Карпова