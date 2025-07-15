Восьмилетняя девочка погибла после падения из окна в поселке Ленсоветский

Утром 15 июля из окна квартиры на четвертом этаже дома 8 на территории поселка Ленсоветский выпала 8-летняя школьница, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. По данным прокуратуры, девочка оперлась на москитную сетку.

Полученные ребенком травмы оказались смертельными. По факту случившегося проводится проверка. В полиции и прокуратуре напомнили, что большинство трагедий с детьми происходит из-за беспечности взрослых.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двухлетний малыш выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома 17 по 10-й Советской улице. Мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Андрей Маркелов