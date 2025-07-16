Автотранспорт раскатился

Рынок автомобильных перевозок постепенно выбирается из затяжного спада, свидетельствуют данные бирж грузоперевозок: растет количество заявок и — понемногу — цены. В международном сообщении активизировался спрос на импортные перевозки, тогда как экспорт просел — не в последнюю очередь вследствие конкуренции с контейнерными операторами, субсидирующими возврат оборудования. Драйвером роста международных цен выступил Казахстан, усиливший режим досмотра, что создало пробки и подняло цены. Участники рынка испытывают сдержанный оптимизм относительно второго полугодия, но подчеркивают, что отставание от прошлого года еще не преодолено и принципиальным фактором является ключевая ставка.

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Количество заявок на автоперевозки и цены на них во втором квартале, в противоположность первому, выросли, свидетельствуют данные биржи грузоперевозок ATI.SU. Число заявок выросло на 41% по сравнению с первым кварталом, что обеспечило прирост и по первому полугодию в целом — на 16%. Средние цены на перевозки по стране к началу июля поднялись на 5,7% за три месяца.

«Восстановление спроса и цен на перевозки во втором квартале было крайне важно для рынка, многие перевозчики весной работали на грани и даже за гранью рентабельности,— говорит основатель и директор ATI.SU Святослав Вильде.— При этом говорить о переломе ситуации пока рано, ведь даже номинальные цены все еще остаются более низкими, чем год назад, а если взять реальные, то мы видим снижение на 10–15%». Ситуация осложняется недоступностью кредитов в условиях высокой ключевой ставки, добавляет он. Безусловно, основная проблема с начала 2025 года и по настоящее время — это дефицит грузов, что связано со снижением покупательной способности, а также c экономическими и геополитическими факторами, отмечает руководитель отдела логистики СЛК Алексей Захудалин.

Коммерческий директор цифровой платформы «Монополия» Алексей Бондарь соглашается, что рынок автомобильных грузоперевозок в России продолжает стабилизироваться после затянувшегося падения.

«Средневзвешенный тариф на автомобильные грузоперевозки по России вырос в июне и составил 68,1 руб. за км, что лишь на 60 коп. меньше январского показателя, но на 1,7 руб. больше, чем в мае». По его словам, у платформы количество размещенных заявок в первом полугодии увеличилось на 8,3% к прошлому году, а в июне рост составил рекордные 44,7% год к году. Гендиректор «Транссертико» Александр Соболев подчеркивает, что буквально несколько месяцев назад ставки на автомобильные перевозки падали настолько критически низко, что многие владельцы автопарка были вынуждены закрываться либо распродавать транспорт. «Поэтому на фоне этого кризиса некоторый рост стоимости был нами вполне ожидаем и логичен»,— добавляет он.

Вместе с тем некоторые участники не считают рост количества заявок релевантным подтверждением роста рынка. Объемы перевозок остались прежними, говорит заместитель гендиректора по логистике NC Logistic Артем Васканян, но «ранее заказчики обращались к двум-трем экспедиторам, теперь же количество потенциальных исполнителей у одного маленького заказчика может достигать десяти». Также он отмечает тенденцию к дроблению бизнеса — «количество микрокомпаний увеличивается; они тоже оформляют заявки, хотя объемы перевозок у них небольшие»,— и попадания в статистику биржи «виртуальных грузов», аналитического инструмента.

3 процента составляет, по данным ATI.SU, отставание средних цен на автоперевозки внутри РФ от уровня первого полугодия 2024 года

В международном сообщении, по данным ATI.SU, тенденции также существенно изменились. Если по итогам первого квартала лучшую динамику показали экспортные перевозки, то во втором количество таких заявок упало (на 32% к первому кварталу), тогда как на перевозку в импортном сообщении оно увеличилось на 20% по сравнению с первым кварталом и на 50% в годовом выражении, а цены за год выросли сразу на 22%. В ATI.SU отмечают заметное падение спроса на перевозки в Казахстан (на 20% в годовом выражении). В импортных перевозках наблюдается прирост практически по всем ключевым направлениям, но особенно на китайском (на 178% за полугодие).

Директор по развитию YM Trans Group Иван Грошев согласен, что наблюдается рост заявок на импорт и снижение экспортных поставок. «Рост импорта связан в том числе с сезонным фактором, так как с июня начинается постепенная подготовка к высокому сезону,— полагает он.— В экспортных поставках автотранспорту сейчас сложно конкурировать по стоимости и скорости доставки с контейнерными перевозками, поскольку владельцы контейнеров готовы работать даже в минус, чтобы оборудование максимально быстро возвращалось в Китай». По мнению заместителя руководителя отдела логистики «Юнитрейд» Кирилла Лахина, рост спроса на импортные перевозки в первом полугодии обусловлен рядом факторов: «от перегруженности железнодорожной инфраструктуры на восточном направлении, из-за чего грузы перетекают на более доступный и гибкий автомобильный транспорт, до логистических ограничений, связанных с геополитической и экономической ситуацией». Осенью возможен резкий рост объема автоперевозок грузов, добавляет он.

Заместитель гендиректора по развитию ГК «Деловые линии» Дмитрий Хрущалев сообщил, что в международных автоперевозках в первом полугодии компания фиксирует рост спроса на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Отдельно отметим, что увеличилось число автодоставок в Узбекистан — на 25%,— говорит он.— Спрос на перевозки выделенной фурой из Китая также вырос — на 36%».

Участники рынка международных автоперевозок вновь обращают внимание, что во внутрироссийских перевозках местные компании испытывают серьезные трудности в связи с активностью китайских перевозчиков. Последние, доставив груз в Россию, на обратном пути берут любые грузы по минимальным тарифам, чтобы исключить порожний пробег до границы, поясняет Иван Грошев.

«Если рассматривать логистику через Казахстан, то здесь сейчас наиболее острая проблема — это проверки и досмотры на границе Казахстан—РФ,— рассказывает Алексей Захудалин.— Казахстанские партнеры в последние два-три месяца значительно усилили проверку грузов, следующих в Россию» Он добавляет, что автомашины вынуждены стоять на границе днями и даже неделями и стоимость перевозок растет. Руководитель отдела международной логистики Free Lines Company Максим Захаров также отмечает рост тарифов на автомобильные перевозки из Китая из?за заторов на казахстанской границе. «Примерно 80% грузов проходят досмотр,— говорит он.— Это порождает повышенный спрос на альтернативные маршруты автодоставки (например, через Маньчжурию) и, как следствие, ведет к удорожанию автоперевозок».

«За последние две недели мы отмечаем небольшое увеличение тарифов на автомобильную доставку товаров из Китая — примерно на 5–7%,— говорит директор направления по международным транспортным перевозкам FM Logistic в России Евгений Дятлов.— Однако из-за падения тарифов в течение всего предыдущего квартала стоимость перевозки меньше уровня аналогичного периода прошлого года на 15–20%».

Алексей Бондарь ожидает сохранения положительной динамики рынка до конца года, однако многое будет зависеть от внешних факторов, в первую очередь от ключевой ставки. «Ее уровень напрямую влияет на покупательную способность населения, экономическую активность грузовладельцев, а также на устойчивость самих перевозчиков, особенно тех, кто работает по лизинговым контрактам, привязанным к ключевой ставке»,— подчеркивает он, говоря об «осторожном оптимизме».

Наталья Скорлыгина