Туристам предложили выделиться из потока

Минтранс планирует разрешить регионам пускать туристические автобусы на полосы для маршрутного транспорта. Сейчас такое право есть только у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. В министерстве считают, что такая возможность должна быть у всех субъектов федерации: это необходимо для развития туристической отрасли. Опрошенные “Ъ” эксперты поддержали предложение, но говорят, что помимо поправок к законодательству потребуется создать единый реестр перевозящих туристов автобусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Общественный транспорт и туристические автобусы должны обладать одинаковыми правами на дороге, уверены в Минтрансе

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Общественный транспорт и туристические автобусы должны обладать одинаковыми правами на дороге, уверены в Минтрансе

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Поправки к федеральному закону «О безопасности дорожного движения», расширяющие функционал выделенок, Минтранс разместил на regulation.gov.ru. Все регионы получат право самостоятельно определять перечень автобусов массой более пяти тонн, имеющих право двигаться по маршрутным полосам.

ПДД разрешают ездить по выделенкам маршрутным, школьным автобусам, такси и велосипедам. Москва, Санкт-Петербурга и Севастополь могут утвердить дополнительные перечни транспортных средств, которым также разрешено перевозить пассажиров по полосам. Штраф за выезд на полосу в Москве и Петербурге составляет 4,5 тыс. руб., в остальных городах — 2,25 тыс. руб. (санкции были повышены в 1,5 раза с 1 января 2025 года).

Поправки, пояснили в Минтрансе, подготовлены в интересах «туристического транспорта и транспортного обслуживания массовых мероприятий»: «инициатива позволит сократить время в пути и создать более комфортные условия для путешествий и отдыха». Субъекты федерации смогут принимать решения о допуске автобусов на выделенки «с учетом региональной специфики и городской инфраструктуры, а также потребностей жителей», пояснили в ведомстве.

Существующим правом допуска дополнительных (помимо упомянутых в правилах) автобусов на выделенки воспользовался только Севастополь: Москва и Санкт-Петербург делать этого не стали. Столичные власти причин не объясняли, при этом есть постановление городского правительства 2018 года, разрешающее выезжать на маршрутные полосы служебным автобусам департамента ЖКХ и экскурсионным двухэтажным автобусам.

Весной 2024 года Ассоциация туроператоров России (АТОР) просила московские власти организовать допуск туристического транспорта на выделенки (см. “Ъ” от 6 марта 2024 года), но реакции на просьбу не последовало.

Власти Санкт-Петербурга обсуждали расширение функционала маршрутных полос, но решили этого не делать, рассказал “Ъ” ведущий специалист городской дирекции по организации дорожного движения Дмитрий Попов. Это подтвердили “Ъ” в городском комитете по транспорту. «Мы пришли к выводу, что ключевая задача выделенки — это соблюдение графика движения общественного транспорта,— пояснил он.— А туристические автобусы будут вынуждены объезжать остановки, создавая угрозу безопасности движения». Эксперт также напоминает, что туристическому транспорту нужно иногда останавливаться у достопримечательностей, чтобы экскурсовод мог рассказать туристам про объекты — это будет мешать движению городского транспорта.

«Задача выделенок — повышать провозную способность сети, то есть увеличивать количество людей, перевозимых по дороге за единицу времени,— считает член общественного совета подмосковного минтранса Андрей Мухортиков.— И в этом плане допуск на полосы автобусов, например туристических, вполне себе эту задачу решает. Во многих странах право перемещаться по выделенкам есть у водителей, перевозящих несколько пассажиров в салоне».

Опрошенные “Ъ” представители туристического рынка предложение Минтранса поддержали. «Запрос на такое право со стороны отрасли есть давно, потому что перевозка туристов всегда привязана к жесткому таймингу,— заявил “Ъ” вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.—- К примеру, везут группу в Третьяковскую галерею под конкретное время. Опаздывать нельзя, но приходится стоять в пробках». Эксперт подчеркивает, что одного законопроекта мало: нужен единый реестр туристических автобусов, чтобы камеры «понимали», кто едет по выделенке.

«Создать реестр, наполнить его данными, проследить, чтобы туда не попали "левые" автобусы — это сложная организационная работа,— поясняет господин Ромашкин.— Насколько я знаю, Москва и Санкт-Петербург существующим правом не воспользовались, так как у них не получилось создать реестр». Дмитрий Попов также считает проблемой задачу выделить из потока именно туристические автобусы и понять, что они в этот момент перевозят туристов, а не свадьбу или едут пустые. В законодательстве нет механизма, позволяющего отличить экскурсионный автобус от любого другого заказного, добавляет директор Объединения пассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова.

В регионах пока формируют позицию по поводу предложения Минтранса. В миндоре Челябинской области “Ъ” вчера заявили, что инициатива для Челябинска не является актуальной, поскольку в центре города (где основные выделенки) нет туристических маршрутов — они расходятся по области.

Иван Буранов; Виталина Ярховска, Челябинск; Полина Пучкова, Санкт-Петербург