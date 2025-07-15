NYT: обещанное Украине американское оружие готово к немедленной отправке

Оружие, которое страны НАТО закупят у США для поставок на Украину, готово к немедленной отправке. По словам официальных источников газеты The New York Times (NYT), оружие либо выделили из существующих военных арсеналов, либо произвели недавно.

По данным источников газеты, новая военная помощь Украине может превзойти по объему все предыдущие поставки за три года. В число боеприпасов войдут 155-миллиметровые артиллерийские снаряды (несколько тысяч долларов за штуку), дальнобойные ракеты класса «воздух — земля» (около $3,7 млн) или ракеты JASSMs (около $1,5 млн). В перечень военной помощи также входят американские системы ПВО Patriot. Из них три закупит Германия, и одну — Норвегия, сообщает NYT.

Вчера президент США Дональд Трамп анонсировал поставки новых вооружений Украине, но на деньги европейских союзников. Он назвал новое соглашение с НАТО выгодным для Соединенных Штатов, хотя и не раскрыл подробностей о том, как оно будет реализовано. В отношении торговых партнеров России господин Трамп пообещал «очень суровые» пошлины в 100%, если за 50 дней не будет достигнут мир на Украине.

Подробнее о заявлении президента США — в материале «Ъ» «И ты, Трамп».