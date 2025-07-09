Московский шторм налетел на ремонт

Москву ждет вторая волна грозовых дождей. Согласно сведениям Гидрометцентра, оранжевый уровень опасности в связи с сильной жарой сохранится до понедельника 14 июля. Температура воздуха превышает нормальное значение на семь-девять градусов. 8 июля сильные ливни, местами с крупным градом, в столичном регионе привели к падениям деревьев и повреждению автомобилей и фасадов домов. Сильнее всего стихия разгулялась в районе Зеленограда и Истры. В районе Ново-Переделкино поваленное ветром дерево перекрыло дорогу, а в подмосковном Клине повредило машину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ближайшие дни высокие температуры сохранятся, но начиная с 10 июля мощные дожди должны прекратиться, говорит ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков: «В Москве продолжается период жаркой и влажной неустойчивой погоды. Местами проходят ливневые дожди, в отдельных случаях они бывают очень сильные, приносят большие суммы осадков, сопровождаются градом, шквалом, грозовыми явлениями. При этом температура превышает 30-градусную отметку.

Помимо этого следует отметить еще и сильную духоту, связанную с повышенной влажностью. Еще один неблагоприятный фактор — это очень высокая ночная температура со значениями около +20. Начиная с 10 июля, ожидается передышка в осадках и в очень высокой влажности. Погода будет преимущественно малооблачная, днем нас ждет кульминация жары, не исключено, что температура воздуха приблизится и даже достигнет +35, могут быть перекрыты абсолютные рекорды тепла для этого времени, которые наблюдались почти 30 лет назад, в 1996 году».

Повреждения кузовных элементов градом может обойтись автовладельцам в десятки тысяч рублей, а в случае упавшего дерева рентабельность восстановления машины зависит от ее возраста и модели, объясняет генеральный директор сети СТО и магазинов «Кореана» и «Китаяна» Михаил Мартынов: «Град обычно повреждает крыши и капот. Чаще всего их не меняют, а восстанавливают без сколов и окрашивания. Любая незаводская покраска хуже. Если кто-то соберется менять крышу, это очень, так скажем, нелогичная история. Надо разобрать полмашины, срезать. Если все-таки есть желание выпрямить и не использовать PDR, то да, конечно, можно покрасить капот, например, и крышу. Это считается как два элемента, один — 30 тыс. руб.

Упало дерево, повредило стекло и стойку, думаю, что это точно обойдется в 200 тыс. руб. 200 точно обойдется. Стекло, например, лобовое, оригинал может стоить 100-200 тыс. руб., на BMW — и 400 тыс. руб, а на китайца доходить до 100-150. Стойку надо менять. Вероятность того, что они будут в наличии, крайне низкая практически на все модели. Если Li L9 повредил стойку, и владелец хочет ее быстро починить, он все-таки поедет на сборку. Сколько ждать деталь из Китая? Реальный срок, думаю, месяца два. С этим могут быть большие проблемы».

Шквалистый ветер 8 июля повалил около 80 деревьев. Ливневый дождь стеной наблюдали жители Тимирязевского района и в Фили-Давыдково. Для получения страховых выплат при повреждении автомобилей от непогоды ущерб должен быть зафиксирован особым образом, отмечает руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов: «Безусловно, когда разгул стихии обрушивается на наши головы, количество обращений в страховые компании возрастает многократно. Повреждения от града, рухнувших деревьев, прочих капризов природы в большинстве компаний признаются страховыми случаями. Этот риск именуется "повреждение вследствие стихийных бедствий".

Чтобы получить выплату за ущерб, необходимо зафиксировать все повреждения автомобиля. Если град или падение дерева произошло вне объявленного шторма или урагана, или иного проявления погоды, документ может выдать участковый. Когда речь идет о полномасштабном стихийном бедствии, документы для страховой компании предоставляют сотрудники МЧС. Сумма ущерба, как правило, весьма внушительная, в большинстве случаев падение дерева приводит к признанию полной гибели автомобиля».

Сильные ливни со шквалистым ветром вновь могут вернуться в столичный регион к выходным. По данным погодного центра «Фобос» температуры несколько упадут и приблизятся к норме. В самом центре Москвы на 13 июля запланирован масштабный сап-фестиваль — организаторы мероприятия в «Музеоне» уже выпустили рекомендацию добираться до парка общественным транспортом и отказаться от автомобилей.

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Станислав Крючков