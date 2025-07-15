Искусственный интеллект берут на вооружение

Пентагон потратит $1 млрд на искусственный интеллект. Американское оборонное ведомство заключило четыре новых контракта с ведущими разработчиками из США. Это компании OpenAI, Google, Anthropic и X.AI Илона Маска. Стоимость каждого соглашения — $200 млн. До этого Пентагон уже подписывал контракт с OpenAI, и, как отмечает Reuters, новый шаг снимает вопросы о конкуренции компаний за госфинансирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

А как технологию могут применять в обороне? На этот вопрос “Ъ FM” ответил гендиректор разработчика систем искусственного интеллекта «А-Я эксперт» Роман Душкин: «Любой сенсорный канал может использоваться при принятии тех или иных решений, в том числе боевых, и для того, чтобы мониторить окружающую обстановку. Это может стать основой эффективных систем для защиты от тех же дронов. Мы можем наблюдать за небом в разных диапазонах, не только оптическом, но еще, например, в инфракрасном или ультрафиолетовом. Это может быть и прослушка. Здесь можно вспомнить опыт Второй мировой войны, когда специально обученные люди с очень хорошим слухом слушали небо. Их сведения как раз использовались в одной из систем раннего предупреждения. Кроме того, речь может идти о мониторинге различных источников в социальных сетях. То есть различные каналы восприятия потом складываются в целостную картину, которая позволит принять решение на активную защиту».

Reuters также пишет, что Пентагон заинтересован в технологиях агентного искусственного интеллекта. То есть речь о системе, которая не только анализирует или отвечает на вопросы, но и способна самостоятельно принимать решения и выполнять определенные действия. Впрочем, в таком виде технология будет применяться очень ограниченно, уверен основатель и гендиректор компании Sistemma Сергей Зубарев: «Под агентами много что понимают. По сути, это автоматизация каких-то событий или действий. Включение генеративных моделей помогает ускорить обработку данных. Искусственный интеллект как инструмент всегда лучше работает со специалистом, чем отдельно специалист без ИИ. В данном случае это, скорее всего, помощь профессионалам в решении их задач.

Я уверен, что это не какая-то стопроцентная агентная модель, которая сама анализирует, принимает решения и сама на что-то нажимает. Наука пока к этому не готова, так как модель ИИ имеет изначальную фундаментальную уязвимость в виде галлюцинаций. Но именно это и делает генеративный искусственный интеллект похожим на человека, когда они, не имея конкретной информации, могут смотреть на два ближайших факта и выводить какое-то среднее значение, отвечая на вопрос».

Американские власти активно поощряют внедрение искусственного интеллекта. В частности, президент США Дональд Трамп отменил указ своего предшественника Джо Байдена, который ограничивал применение технологии и был направлен на снижение рисков, связанных с ИИ.

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Илья Сизов