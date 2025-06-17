Разработчик ChatGPT получил $200 млн от Пентагона

Создавшая нашумевший чатбот ChatGPT американская компания OpenAI объявила о запуске программы для правительства и госслужащих США. В рамках новой инициативы компания подписала контракт с Министерством обороны на $200 млн.

Программа подразумевает предоставление доступа правительственным клиентам к инструментам на базе искусственного интеллекта, в том числе к передовым языковым моделям.

«В рамках этой программы исполнитель разработает прототипные возможности искусственного интеллекта для решения важнейших задач национальной безопасности как в военной, так и в гражданской сфере»,— заявили в Пентагоне. Работы будут в основном проводиться в Вашингтоне и его окрестностях. Ориентировочный срок их завершения — июль 2026 года.

Кирилл Сарханянц