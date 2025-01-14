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Пассажиропоток аэропорта Кольцово вырос на 9% в 2024 году

Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге подвел итоги работы за 2024 год: пассажиропоток вырос на 9% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки свыше 8 млн человек, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Более 5,8 млн пассажиров воспользовались внутренними рейсами, что лишь немного превысило показатели 2023 года. Однако заметно, на 35%, вырос международный поток, составив более 2,2 млн человек.

Наибольший вклад в внутренний трафик внесли направления в Москву (2,1 млн пассажиров), Сочи (825 тыс.) и Санкт-Петербург (728 тыс.). Среди международных маршрутов лидировали Анталья (Турция, 605 тыс.), Дубай (ОАЭ, 185 тыс.) и Пхукет (Таиланд, 131 тыс.).

В 2024 году были открыты новые внутренние направления в Калугу, Пензу, Архангельск и Астрахань. Зарубежные рейсы расширились за счет добавления Пекина, Батуми, Саньи, Ферганы, а также Абу-Даби, в который начал полеты новый для Кольцово перевозчик Air Arabia Abu Dhabi.

Напомним, Кольцово за прошедшие новогодние праздники обслужил порядка 255 тыс. пассажиров, что на 10,8% превышает показатель аналогичного периода 2024 года (230 тыс. пассажиров).

Ирина Пичурина

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