Двухлетний мальчик тяжело пострадал после падения из окна на 10-й Советской улице
Чрезвычайное происшествие случилось в четверг, 3 июля, в центре Санкт-Петербурга — двухлетний малыш выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома 17 по 10-й Советской улице.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Как сообщили в региональном ГУ МВД, инцидент произошел в 11:55. По прибытии на место сотрудниками полиции было установлено, что ребенок выпал из окна по недосмотру матери. Мальчика госпитализировали с различными травмами в тяжелом состоянии.
В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка, отметили в полиции.
Проведение доследственной проверки также инициировало Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.
Прежде «Ъ-СПб» писал о пенсионерке, разбившейся насмерть при падении из окна на Индустриальном проспекте.