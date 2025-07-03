Двухлетний мальчик тяжело пострадал после падения из окна на 10-й Советской улице

Чрезвычайное происшествие случилось в четверг, 3 июля, в центре Санкт-Петербурга — двухлетний малыш выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома 17 по 10-й Советской улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, инцидент произошел в 11:55. По прибытии на место сотрудниками полиции было установлено, что ребенок выпал из окна по недосмотру матери. Мальчика госпитализировали с различными травмами в тяжелом состоянии.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится проверка, отметили в полиции.

Проведение доследственной проверки также инициировало Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу.

Прежде «Ъ-СПб» писал о пенсионерке, разбившейся насмерть при падении из окна на Индустриальном проспекте.

Вероника Рубина