В безопасности становится тесно

Количество компаний в секторе кибербезопасности в России продолжает расти, однако динамика сопровождается нехваткой профильной экспертизы, структурных решений и квалифицированных кадров, признают участники рынка. К тому же рост числа компаний в регионах не всегда отражает реальную картину присутствия там бизнеса, и, как правило, юрлица регистрируются там из-за налоговых льгот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

За последние пять лет число компаний в сфере кибербезопасности стало больше почти на 38%, посчитали в «Контур.Эгида» и «Контур.Фокус» (входят в СКБ «Контур»). На 1 июня 2025 года таких организаций в России насчитывается 11,5 тыс. против 8,4 тыс. в начале 2020 года. Лидерами по регионам выступают Москва (4,2 тыс. юрлиц), Санкт-Петербург (1 тыс.), Московская область (949 юрлиц). Однако по темпам роста лидируют Республика Калмыкия (+566%), Чеченская Республика (+333%), Республика Ингушетия (+200%). Эксперты связывают это с административными и налоговыми стимулами. «Это не всегда говорит о фактическом присутствии бизнеса а регионе, но влияет на статистику»,— отмечают аналитики.

Количественно самый большой прирост (+91,4%) показывают компании, которые занимаются производством средств защиты информации, а также информационных и телеком-систем. Но в эту группу входят не только периферийные устройства и инфраструктурные решения, но и защищенные ноутбуки, планшеты, смартфоны, системы связи и специализированное оборудование, активно используемое в том числе силовыми ведомствами. «Таким образом, существенную часть роста обеспечивает госзаказ, который создает системный спрос на защищенную технику отечественного производства»,— отмечают эксперты «Контур.Эгида». Также среди драйверов в компании называют господдержку, усложнение киберугроз и ужесточающиеся регуляторные требования к обеспечению ИБ.

Еще одним фактором аналитики считают смену структуры спроса. На рынок пришло малое и среднее предпринимательство (МСП), которое раньше практически не работало с ИБ-продуктами. «МСП чаще используют Open Source-решения. Для малого бизнеса важен баланс между реализацией собственной стратегии и уровнем защищенности, который на данный момент им необходим»,— отмечает сооснователь компании Swordfish Security Юрий Сергеев.

Некоторые заказчики рассматривают и аутсорс ИБ. В «Лаборатории Касперского» фиксируют рост запроса в части удаленного мониторинга систем, в том числе для компаний с небольшим количеством устройств. «У крупного же бизнеса на данный момент растет спрос на сервисы, которые помогают оценить защищенность инфраструктуры»,— добавил технический директор компании Евгений Бударин.

Мнения о том, стоит ли ожидать продолжения роста количества игроков на рынке, у ИБ-специалистов разделились. Так, в пресс-службе ГК «Солар» отметили, что рынок остается «голодным» и существующего количества разработчиков недостаточно. «Многие сегменты представлены либо одним монополистом, либо предложением, качество которого уступает тому, что было от ушедших иностранных компаний»,— добавил коммерческий директор IT Task Антон Головатый. Однако, по мнению эксперта компании «Системный софт» Георгия Можаева, сегодня на рынке появляется множество компаний, не всегда способных предложить зрелые решения. «В ближайшие годы вероятна консолидация: сильные игроки будут усиливать позиции за счет слияний и поглощений, а часть компаний с низким уровнем зрелости и без устойчивых бизнес-моделей покинет рынок»,— добавил он.

Разрастание ИБ-отрасли, однако, приводит к дефициту ИБ-кадров, отмечает руководитель рекрутинга компании «Бастион» Альбина Семушкина. По ее словам, наиболее востребованы senior-специалисты, принимающие стратегические архитектурные решения и умеющие выстраивать сложные защитные стратегии.

Филипп Крупанин