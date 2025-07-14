Дональд Трамп поднял индекс Мосбиржи выше уровня 2700 пунктов

В конце основной торговой сессии 14 июля индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) взлетел более чем на 3%, превысив уровень 2700 пунктов. В ходе торгов он достигал отметки 2722,53 пункта, а закрылся на отметке 2714,14 пункта. Тем самым индекс полностью нивелировал пятничное падение. По словам участников рынка, это случилось после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что вторичные пошлины против России могут быть введены только через 50 дней, если только за это время Москва и Киев не заключат соглашение. «Оптимизм на российском рынке, вероятно, связан с тем, что прямой экономический эффект от американских тарифов для российского экспорта будет не настолько катастрофичен, в то время как инвесторы закладывали худшие сценарии касательно санкций против России со стороны США»,— указывает аналитик ФГ «Финам» Магомед Магомедов.

Индекс IMOEX снижался c начала месяца. В начале июля он превышал 2850 пунктов, однако к 14 июля опустился до 2623 пунктов — минимального значения с апреля 2025 года. Одной из основных причин были угрозы главы Белого дома ввести жесткие санкций против России, включая 500-процентные пошлины на импорт в США из стран, торгующих с Россией (см. “Ъ” от 10 июля). Впрочем, настроения на российском рынке остаются волатильными, «а угрозы новых санкций не теряют актуальности», отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. По мнению участников рынка, также фактором риска для рынка остается вопрос изъятия замороженных российских активов за рубежом.

Андрей Ковалёв